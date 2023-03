Realme C55 को हाल में इंडोनेशिया में लॉन्च किया गया है। अब यह भारतीय बाजार में एंट्री के लिए तैयार है। रियलमी ने इस स्मार्टफोन के डिजाइन को Mini Capsule नाम दिया है। फोन में डिस्प्ले नोटिफिकेशन चार्जिंग की तरह दिखाई देता है। अब Realme India ने एक ट्वीट के जरिये अपकमिंग स्मार्टफोन की लॉन्चिंग को भारत में टीज किया है। भारतीय बाजार में Realme C55 को जल्द लॉन्च किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए नीचे पढ़ते हैं। Also Read - First Look: पंच-होल कटआउट के साथ Realme C55 में मिलेगा Dynamic Island जैसा Mini Capsule डिजाइन, जानें कैसे

Realme C55 India Launch

रियलमी इंडिया ने अपकमिंग सी सीरीज के इस स्मार्टफोन के लिए एक इवेंट पेज लाइव किया है। पेज पर Coming Soon नोटिफिकेशन के साथ Entertainment Ka Champion कैप्शन लिखा है। साथ ही पेज पर अभी बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध Realme C35, C30 और C25 को भी लिस्ट किया गया है। Also Read - Realme C55 फोन Dynamic Island जैसे Mini Capsule डिजाइन के साथ लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

हालांकि, अभी कंपनी ने भारत में इसकी लॉन्चिंग डेट अनाउंस नहीं की है। उम्मीद की जा रही है कि स्मार्टफोन को जल्द मार्च के अंत तक भारत में लॉन्च किया जाएगा। Also Read - Realme C55 की कीमत हुई लीक, कल 7 मार्च को होगा लॉन्च

फोन के स्पेसिफिकेशन

स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इंडोनेशिया में लॉन्च हुए फोन में 6.52 इंच का Full HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 90Hz, टच सैंपलिंग रेट 180Hz और पीक ब्राइटनेस 680 nits है। फोन में MediaTek Helio G88 प्रोसेसर दिया गया है। इसके अलावा, रियलमी का यह फोन 8GB तक RAM और 256GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। इसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से बढ़ाया जा सकता है। यह Android 13 पर बेस्ड RealmeUI 4.0 पर रन करता है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में 64MP का प्राइमरी कैमरा, 2MP डेप्थ सेंसर और 8MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। फोन 33W SuperVOOV फास्ट चार्जिंग वाली 5000mAh की बैटरी के साथ आता है। इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।

फोन को इंडोनेशिया में Rp 2,499,000 (लगभग 13,300 रुपये) में लॉन्च किया गया है। यह इसके बेस वेरिएंट की कीमत है। भारत में इसकी कीमत और सभी स्पेसिफिकेशन तो लॉन्चिंग के समय ही पता चलेंगे।