  • Realme 16 5g Specification Leak Via Listing Report Confirm

लॉन्च से पहले सामने आए Realme 16 5G के स्पेसिफिकेशन, जानें यहां

Realme 16 5G के स्पेसिफिकेशन ऑनलाइन लीक हो गए हैं। इस फोन में AMOLED स्क्रीन से लेकर 50MP का कैमरा तक मिल सकता है। इसके आने से बाजार में कॉम्पिटिशन बहुत अधिक बढ़ जाएगा।

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 16, 2026, 12:04 PM (IST)

Realme ने पिछले साल Realme 15 5G को लॉन्च किया था। अब स्मार्टफोन कंपनी इस डिवाइस के अपग्रेडेड वर्जन यानी Realme 16 5G को बाजार में उतारने की तैयारी में लगी है। इस बीच अपकमिंग फोन को वियतनाम की रिटेल साइट पर देखा गया है। यहां से डिवाइस के स्पेसिफिकेशन रिवील हुए हैं। इससे फोन के जल्द लॉन्च होने का संकेत मिला है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक रियलमी 16 5जी की लॉन्चिंग को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। news और पढें: Amazon Great Republic Day Sale 2026 शुरू होने से पहले टॉप डील्स का हुआ खुलासा, सिर्फ इतने में मिलेगा iPhone 17 Pro

ऐसे हो सकते हैं Realme 16 5G के स्पेसिफिकेशन

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अपकमिंग Realme 16 5G की वियतनामीज रिटेल लिस्टिंग से स्पेसिफिकेशन का पता चला है। लिस्टिंग के अनुसार, इस फोन में 6.57 इंच का फुल एचडी प्लस AMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स होगी। इस पर प्रोटेक्शन के लिए AGC DT-Star D+ शील्ड ग्लास लगाया जाएगा। इसको IP66 + IP68 + IP69 + IP69K की रेटिंग भी मिलेगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि डिवाइस डस्ट और वॉटर प्रूफ होगा। news और पढें: Realme P4 Power 5G की इंडिया लॉन्चिंग कंफर्म, 10,000mAh पावरफुल बैटरी मचाएगी तहलका

फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए रियलमी 16 5जी में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिल सकता है। इसमें पहला 50MP का प्राइमरी और दूसरा 2MP का सेकेंडरी लेंस होगा। सेल्फी के लिए फ्रंट में 50MP कैमरा मिलने की उम्मीद है। इसके कैमरे से 1080पी रेजलूशन वाली वीडियो शूट की जा सकेगी। news और पढें: 200MP कैमरे वाला Realme फोन हुआ 3000 रुपये Sasta, यहां मिल रही धमाका Deal

स्टोरेज

लिस्टिंग से पता चला कि Realme 16 5G में पावर के लिए MediaTek Dimensity 6400 प्रोसेसर और 12GB रैम दी जा सकती है। इसमें डेटा स्टोर करने के लिए 256 जीबी स्टोरेज मिलने की संभावना है। इसको माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से बढ़ाया भी जा सकता है।

अन्य स्पेक्स

इस स्मार्टफोन में Android 16 बेस्ड वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में 5जी, 4G LTE, डुअल सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, एनएफसी, ओटीजी, ब्लूटूथ 5.3 और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं। इसका वजन 183 ग्राम हो सकता है।

Realme 16 Pro 5G की डिटेल

रियलमी ने इस महीने की शुरुआत में रियलमी 16 प्रो को भारत में उतारा था। इस स्मार्टफोन में 6.8 इंच का OLED डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज और रेजलूशन 2800×1280 पिक्सल है। पावर के लिए इस मोबाइल फोन में MediaTek Dimensity 7300 Max चिपसेट और Mali-G615 MC2 GPU दिया गया है।

इस फोन में 12 जीबी तक रैम और 256 जीबी तक स्टोरेज मिलती है। इसमें Android 16 बेस्ड realme UI 7.0 मिलता है। फोटोग्राफी के लिए हैंडसेट में 200MP का मेन और 8MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस दिया गया है, जबकि वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 50MP का कैमरा दिया है।

इस स्मार्टफोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। इसको 80 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है। सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए मोबाइल फोन में वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं।