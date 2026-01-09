Realme 16 Pro 5G सीरीज की भारत में पहली सेल आज, जानें कीमत और ऑफर

Realme 16 Pro 5G Series की आज पहली सेल है। यानी कि इस लाइनअप के Realme 16 Pro 5G और Realme 16 Pro+ 5G को Flipkart से हैवी डिस्काउंट और किफायती EMI पर खरीदा जा सकता है। इन स्मार्टफोन में फोटोग्राफी के लिए 200MP का कैमरा मिलता है। सेल्फी के लिए फ्रंट में 50MP का कैमरा दिया गया है। इसके अलावा, मोबाइल फोन्स में 7000mAh की जंबो बैटरी मिलती है। आइए नीचे विस्तार से जानते हैं नए फोन्स की कीमत और उन पर मिलने वाले ऑफर… और पढें: 200MP कैमरा, 7000mAh बैटरी और 50MP फ्रंट कैमरा जैसे पावरफुल फीचर्स के साथ Realme 16 Pro+ 5G लॉन्च, तस्वीरों में देखें Top Features और First Look

कीमत और ऑफर

रियलमी की लेटेस्ट सीरीज की बिक्री फ्लिपकार्ट पर दोपहर 12 बजे से लाइव होने वाली है। सबसे पहले Realme 16 Pro 5G की बात करें, तो इस स्मार्टफोन की कीमत 28,999 रुपये रखी गई है। इस दाम में 8GB+128GB स्टोरेज मॉडल मिलता है। इस फोन के 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 30,999 रुपये रखी गई है। इसका 12GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट 33,999 रुपये में अवेलेबल है। और पढें: Realme 16 Pro 5G Series दमदार फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत

अब Realme 16 Pro+ 5G पर आए, तो इस मोबाइल फोन का 8GB+128GB स्टोरेज 35,999 रुपये और 8GB+256GB स्टोरेज मॉडल 37,999 रुपये में उपलब्ध है। इस फोन के 12GB+256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 40,999 रुपये रखी गई है।

इन दोनों स्मार्टफोन पर 4000 रुपये तक का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। इन दोनों पर 2,017 रुपये तक की EMI ऑफर की जा रही है। इन पर एक्सचेंज ऑफर भी मिलेगा।

Realme 16 Pro 5G

रियलमी 16 प्रो 5जी में MediaTek Dimensity 7300 Max चिप है। इस स्मार्टफोन में 6.8 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 200MP का प्राइमरी और 8MP का अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का कैमरा दिया है।

यह मोबाइल फोन Android 16 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इसमें 7000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। इसको 80 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। कनेक्टिविटी के लिहाज से हैंडसेट में 5जी, सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं।

Realme 16 Pro+ 5G

Realme 16 Pro+ स्मार्टफोन Android 16 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस स्मार्टफोन में Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर और 6.8 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। इसमें फोटो क्लिक करने के लिए ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है, जिसमें 200MP का प्राइमरी लेंस, 50MP का टेलीफोटो और 8MP का अल्ट्रा-वाइड एंगल सेंसर है। वीडियो कॉलिंग के लिए मोबाइल फोन में 50MP का कैमरा दिया गया है।

इस स्मार्टफोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, जो 80 वॉट फास्ट चार्जिंग से लैस है। सुरक्षा के लिए हैंडसेट में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दिया गया है। इसके साथ फोन में 5जी, 4जी, सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसी कनेक्टिविटी मिलती है।