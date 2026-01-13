comscore
7000MAh बैटरी और 50MP सेल्फी कैमरा वाले Realme Narzo 90 5G की खरीद पर होगी 2000 रुपये की बचत, ऑफर सिर्फ मिलेगा यहां

7000mAh बैटरी 50MP Camera featured Realme Narzo 90 5G 2000 discount offer on Amazon Price in India specs offer: रियलमी फोन पर हजारों रुपये की छूट। ऑफर मिलेगा सिर्फ यहां।

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: Jan 13, 2026, 07:08 PM (IST)

Realme Narzo 90 5G (5)zoom icon
18

Realme Narzo 90 5G Display

Realme Narzo 90 5G में 6.57 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इस डिस्प्ले में आपको 4000 Nits तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है।

Realme Narzo 90 5G (6)zoom icon
28

Realme Narzo 90 5G Performance

Realme Narzo 90 5G फोन MediaTek Dimensity 6400 Max प्रोसेसर से लैस है। साथ ही इसमें Android 15-बेस्ड Realme UI 6.0 मिलेगा।

Realme Narzo 90 5G (4)zoom icon
38

Realme Narzo 90 5G RAM

Realme Narzo 90 5G को कंपनी ने दो वेरिएंट्स में पेश किया है, जिसमें 6GB + 128GB स्टोरेज ऑप्शन और 8GB RAM + 128GB स्टोरेज शामिल है। साथ ही फोन को पानी से बचाने के लिए IP66 + IP68 + IP69 रेटिंग दी गई है।

Realme Narzo 90 5G (1)zoom icon
48

Realme Narzo 90 5G Camera

Realme Narzo 90 5G में फोटोग्राफी के लिए डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का सेकेंडरी कैमरा दिया गया है।

Realme Narzo 90 5G (3)zoom icon
58

Realme Narzo 90 5G Selfie Camera

सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए Realme Narzo 90 5G फोन में 50MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है।

Realme Narzo 90 5Gzoom icon
68

Realme Narzo 90 5G Battery

Realme Narzo 90 5G फोन में कंपनी ने 6000mAh नहीं बल्कि 7000mAh जंबो बैटरी दी गई है। इसके साथ फोन में 60W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

Realme Narzo 90 5G (2)zoom icon
78

Realme Narzo 90 5G Price

Realme Narzo 90 5G फोन के 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 18,999 रुपये लिस्ट है, लेकिन सेल के दौरान इसे सस्ते में खरीद सकते हैं।

Realme (100)zoom icon
88

Realme Narzo 90 5G Discount

Realme Narzo 90 5G के डिस्काउंट की बात करें, तो फोन को अमेजन से 16,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस फोन पर 1000 रुपये का डिस्काउंट कूपन मिल रहा है। साथ ही बैंक कार्ड के जरिए फोन पर अलग से 1000 रुपये का ऑफ मिलेगा।