200MP कैमरे वाला Realme फोन हुआ 3000 रुपये Sasta, यहां मिल रही धमाका Deal

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Jan 15, 2026, 12:22 PM (IST)
Realme 16 Pro फोन की हाइट 16.26cm, चौड़ाई 7.76cm और थिकनेस 0.78cm है। इस डिवाइस का वजन 192 ग्राम है। इसमें फिंगप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर मिलता है।
कंपनी ने Realme 16 Pro स्मार्टफोन में 6.78 इंच का FHD+ डिस्प्ले दिया है। इसका स्क्रीन रेश्यो 93.57 प्रतिशत है। इसका रेजलूशन 1272 × 2772 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। इस पर प्रोटेक्शन के लिए AGC DT star D+ ग्लास लगा है।
Realme 16 Pro में फोटो के लिए डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 200MP का वाइड एंगल लेंस है। इसका अपर्चर f/1.8 है। इसको ऑटो-फोकस का साथ मिला है। इसके साथ 8MP का वाइड एंगल लेंस दिया गया है।
वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए Realme 16 Pro में 50MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.4 है। इसमें फोटो, वीडियो, पोट्रेट, नाइट, पैनोरामा और टाइम-लैप्स जैसे कैमरा स्पेक्स मिलते हैं।
स्मूथ वर्किंग के लिए Realme 16 Pro स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 7300 Max प्रोसेसर दिया गया है। इसमें Arm@Mali-G615 GPU मिलता है। वहीं, यह मोबाइल फोन लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है।
रियलमी 16 प्रो में 7000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। इसको 80W अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग मिलती है। इसमें सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं।
Realme 16 Pro फोन ग्राहकों के लिए कई स्टोरेज ऑप्शन में अवेलेबल है। इस फोन के 8GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 31,999 रुपये है। इसका 8GB+256GB स्टोरेज 33,999 रुपये और 12GB+256GB स्टोरेज मॉडल 36,999 रुपये रखी गई है।
Realme 16 Pro फोन पर 3000 रुपये का बंपर बैंक डिस्काउंट मिल रहा है। इस डिवाइस पर पांच प्रतिशत कैशबैक और 1,777 रुपये की EMI मिल रही है। इस पर 35,600 रुपये का एक्सचेंज ऑफर भी है।
