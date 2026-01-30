और पढें: लॉन्च से पहले सामने आए Realme 16 5G के स्पेसिफिकेशन, जानें यहां

Realme ने अपना नया स्मार्टफोन Realme 16 5G Vietnam में लॉन्च कर दिया है। यह फोन कंपनी के पिछले मॉडल Realme 16 5G का अपग्रेड वर्जन है और जल्द ही बाकी देशों में भी उपलब्ध हो सकता है। नया Realme 16 5G दो अलग-अलग कलर ऑप्शन में आता है, Black Cloud और White Swan, कंपनी ने अभी तक भारत में लॉन्च की कोई तारीख नहीं बताई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि यह फोन भारतीय बाजार में भी जल्द उपलब्ध होगा।

डिस्प्ले और डिजाइन

Realme 16 5G में 6.57 inch का फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले है, जो Full HD+ रिजॉल्यूशन (1080x2372 Pixel) और 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। डिस्प्ले का स्क्रीन-टू-बॉडी अनुपात 93% है और यह 4200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देता है। टच सैंपलिंग रेट 240Hz है, जिससे स्क्रीन पर हर टच बेहद तेज और स्मूथ महसूस होता है। इसके अलावा डिस्प्ले DT Star D+ ग्लास प्रोटेक्शन के साथ आता है और फोन का डिजाइन हल्का और कॉम्पैक्ट है, जिसका वजन केवल 183 ग्राम है।

हार्डवेयर और कैमरा

Realme 16 5G में MediaTek Dimensity 6400 Turbo ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और Mali-G57 MC2 GPU है। यह फोन 8GB या 12GB RAM और 256GB तक की स्टोरेज ऑप्शन के साथ आता है। कैमरा की बात करें तो इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप है, 50MP का वाइड-एंगल सेंसर और 2MP का मोनोक्रोम कैमरा। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। कैमरा में नाईट मोड, पोर्ट्रेट, सिनेमैटिक, स्लो मोशन और डुअल-व्यू वीडियो जैसे कई फीचर्स भी उपलब्ध हैं।

बैटरी , कनेक्टिविटी और सुरक्षा

Realme 16 5G में 7000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 60W की फास्ट चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करती है। कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS और USB Type–C Port शामिल हैं। सुरक्षा के लिए फोन में इन-डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर है। साथ ही यह फोन IP66 + IP68 + IP69 + IP69K रेटिंग के साथ पानी और धूल से सुरक्षित है। Realme 16 5G की कीमत वियतनाम में 8GB+256GB मॉडल के लिए लगभग ₹40,000 और 12GB+256GB मॉडल के लिए ₹44,000 रखी गई है।

Add Techlusive as a Preferred Source