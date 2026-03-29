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Realme 16 5G Price: भारत आ रहा Selfie Mirror वाला फोन, कितनी होगी कीमत?

Realme 16 5G Price: रियलमी का यह फोन 2 अप्रैल को भारत में लॉन्च होगा। यह फोन सेल्फी मिरर के साथ आने वाला है। यहां जानें फोन से जुड़ी सभी खासियत।

Published By: Manisha | Published: Mar 29, 2026, 11:11 AM (IST)

Realme 16 5G

photo icon Realme 16 5G Selfie Mirror

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Realme 16 5G Price: रियलमी कंपनी जल्द ही मार्केट में अपना नेक्स्ट नंबर सीरीज का फोन लेकर आने वाली है। यह फोन रियलमी 16 5जी होगा, जिसकी लॉन्च डेट भी कंफर्म हो चुकी है। रियलमी का यह फोन 2 अप्रैल को भारत में लॉन्च होगा। लॉन्च से पहले फोन की कई खूबियां व फीचर्स सामने आ चुके हैं। इनमें से सबसे खास फीचर फोन में मिलने वाला ‘Selfie Mirror’ होगा। इस मिरर के जरिए आप बैक कैमरा के जरिए भी सेल्फी ले सकेंगे। इसके अलावा, रियलमी का फोन 7000mAh बैटरी के साथ दस्तक देगा। अगर आप नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो रियलमी का यह फोन आपके लिए होगा। news और पढें: Realme 16 5G की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, बैक पर मिलेगा खास "Selfie Mirror"

Realme 16 5G India launch date revealed

जैसे कि हमने बताया Realme 16 5G फोन 2 अप्रैल को भारत में लॉन्च होगा। लॉन्च से पहले कंपन ने फोन के कई फीचर्स का ऐलान कर दिया है। फोन की सेल Flipkart पर उपलब्ध होगी। फ्लिपकार्ट पर फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है। इस साइट के जरिए फोन का लुक व फीचर्स रिवील हो चुके हैं। यह फोन दो कलर ऑप्शन Air Black और Air White में दस्तक देगा। news और पढें: Realme 16 5G फोन 7000mAh बैटरी के साथ भारत में मारेगा एंट्री, Flipkart पर फीचर्स Live


Realme 16 5G Specs

रियलमी का यह फोन 7000mAh जंबो बैटरी के साथ आएगा। इसके साथ फोन में 60W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा। इसके अलावा, फोन Android 16 के साथ आने वाला है। पानी से बचाव के लिए फोन में IP69 रेटिंग मिलेगी।

फोन के बैक पर हॉरिजॉन्टल कैमरा मॉड्यूल दिया जाने वाला है, जो कि Google Pixel फोन जैसा होगा। फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा मौजूद होगा। इसके साथ ही मॉड्यूल में ‘Selfie Mirror’ भी मिलने वाला है, जिसका इस्तेमाल यूजर्स रियर कैमरा से हाई-क्वालिटी सेल्फी ले सकेंगे।

Realme 16 5G Price in India leak

फीचर्स के साथ Realme 16 5G फोन की कीमत ऑनलाइन लीक हो चुकी है। कहा जा रहा है कि कंपनी इस फोन को 18000 रुपये से 22000 रुपये तक की कीमत में पेश कर सकती है।

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

Realme 16 5G फोन भारत में कब लॉन्च होगा?

Realme 16 5G फोन भारत में 2 अप्रैल दोपहर 12 बजे लॉन्च होने वाला है।

Realme 16 5G फोन की खूबी क्या होगी?

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रियलमी का यह फोन सेल्फी मिरर के साथ आने वाला है, जिसके जरिए आप बैक कैमरे से भी हाई-क्वालिटी सेल्फी ले सकेंगे।