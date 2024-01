Realme 12 Pro Max 5G की कीमत लॉन्च से पहले लीक, इस दिन करेगा भारत में एंट्री

Realme 12 Pro Max 5G की लॉन्चिंग को Realme 12 Pro और Realme 12 Pro+ के साथ टीज किया गया है। लोकप्रिय टिप्स्टर ने Realme 12 Pro Series के प्रो मैक्स वेरिएंट की जानकारी शेयर की है। साथ ही, उन्होंने एक पोस्टर भी शेयर किया है। इसमें Realme 12 Pro Max 5G की कीमत भी साफ-साफ दिखाई दे रही है। स्मार्टफोन को इस महीने यानी जनवरी, 2024 के अंत में लॉन्च किया जा सकता है। टिप्स्टर द्नारा शेयर किए गए मार्केटिंग मटेरियल पर फोन की कीमत के साथ-साथ खास स्पेसिफिकेशन भी पता चल गए हैं। यह फोन सीरीज का टॉप वेरिएंट होगा। डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Yogesh Brar ने अपने ऑफिशियल एक्स (ट्विटर) अकाउंट पर एक पोस्ट किया है। इसमें बताया गया है कि Realme 12 Pro Series में प्रो मैक्स वर्जन भी भारत में लॉन्च किया जाएगा। ट्वीट में Realme 12 Pro Max का मार्केटिंग मटेरियल दिया गया है। इसके अनुसार, Realme 12 Pro Max को दो वेरिएंट में लाया जाएगा। इसके बेस वेरिएंट में 8GB RAM के साथ 256GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। टॉप वेरिएंट 12GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है। फोन की शुरुआती कीमत 33,999 रुपये है। इसके टॉप वेरिएंट को 35,999 रुपये में लॉन्च किया जाएगा।

