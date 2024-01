Realme 12 Pro Series भारत में लॉन्चिंग के लिए तैयार है। पिछले काफी समय से आ रही लीक रिपोर्ट में सीरीज के स्मार्टफोन की डिटेल सामने आ रही है। फोन्स के खास स्पेसिफिकेशन पता चल गए हैं। अब कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि सीरीज इस महीने आनी जनवरी, 2024 में ही भारत में पेश की जाएगी। रियलमी के लॉन्चिंग के लिए टीजर वीडियो भी जारी किया है। इसमें फोन की झलक देखने को मिली है। रियलमी 12 प्रो सीरीज की लॉन्चिंग और फीचर्स के बारे में जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Realme India ने अपने ऑफिशियल एक्स (ट्विटर) अकाउंट से ट्वीट कर Realme 12 Pro Series की जनवरी में लॉन्चिंग कन्फर्म की है। कंपनी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मूवमेंट यहाँ है! पेरिस्कोप कैमरे के साथ आपके विजुअलाइजेशन एक्पीरियंस में क्रांति लाने के लिए मास्टर लेंस का खुलासा #PeriscopeOver200MP। ट्वीट में सीरीज की लॉन्च डेट का अनुमान लगाने के लिए कहा गया है। लॉन्च डेट का अनुमान लगाकर वे प्राइज जीत सकते हैं।

इसके साथ ही, ट्वीट में एक टीजर वीडियो लगा है। इसमें सी यू ऑन XX जनवरी लिखा है। इससे यह साफ हो गया है कि Realme 12 Pro Series जनवरी में लॉन्च होगी।

