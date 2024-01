Realme 12 Pro 5G Series भारत में लॉन्च होने के लिए तैयार है। सीरीज 29 जनवरी, 2024 को लॉन्च होने वाली है। सीरीज के तहत तीन स्मार्टफोन Realme 12 Pro, Realme 12 Pro+ 5G और Realme 12 Pro Max पेश किया जा सकात है। कंपनी ने स्मार्टफोन्स के खास फीचर्स कन्फर्म कर दिए हैं। Realme 12 Pro 5G के कैमरा स्पेसिफिकेशन का खुलासा हो गया है। स्मार्टफोन्स को कई सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर स्पॉट किया जा चुका है। इससे लगभग फोन्स के सभी स्पेसिफिकेशन लीक हो गए हैं। आइये, डिटेल में जानते हैं।

Realme ने अपने ऑफिशियल एक्स (ट्विटर) अकाउंट से एक टीजर वीडयो शेयर किया है। इसमें Realme 12 Pro Series के कैमरा डिटेल दी बताई है। टीजर के अनुसार, सीरीज में 64MP का पेरीस्कोप लेंस मिलेगा, जो 120x जूम को सपोर्ट करता है। 64MP सेंसर का साइज 1/2 इंच का होगा। कंपनी ने यह भी कन्फर्म कर दिया है कि सीरीज OIS सपोर्ट वाले 50MP कैमरा से लैस होगा।

