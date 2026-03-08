Published By: Manisha | Published: Mar 08, 2026, 11:37 AM (IST)
Flipkart पर Big Saving Days Sale शुरू हो चुकी है। इस सेल के दौरान विभिन्न ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स पर बंपर डील व डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। अगर आप अपने लिए iPhone खरीदने की सोच रहे थे, तो फ्लिपकार्ट की सेल आपके लिए कई सुनहरी डील्स लेकर आई है। सेल के दौरान आपको लेटेस्ट iPhone 17e से लेकर iPhone 17 पर धमाकेदार डिस्काउंट ऑफर मिलने वाले हैं। इतना ही नहीं आप iPhone 17 Pro व iPhone 17 Pro Max पर भी धाकड़ डील पा सकते हैं। यहां देखें फ्लिपकार्ट की टॉप आईफोन डील्स। और पढें: Oppo Reno 15c 5G पर 3500 रुपये का डिस्काउंट, 7000mAh बैटरी-50MP सेल्फी कैमरा जैसे मिलेंगे धाकड़ फीचर्स
iPhone 17e हाल ही में भारत में लॉन्च हुआ है। इस फोन की सेल भारत में अभी शुरू भी नहीं हुई है कि फोन पर धमाकेदार ऑफर का ऐलान हो चुका है। Flipkart Big Saving Days सेल के दौरान आप इस फोन को 62,900 रुपये में खरीद सकेंगे। कंपनी ने इस फोन को 64,900 रुपये में लॉन्च किया है। वहीं, प्री-ऑर्डर करने वाले ग्राहकों को ICICI बैंक कार्ड के जरिए 4000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, जिसके बाद उसे आप 60,900 रुपये में खरीद सकेंगे। और पढें: iPhone 17 लवर्स के लिए खुशखबरी, यहां सीधा मिल रहा 4000 का Discount, सीमित समय के लिए Offer
iPhone 17 फोन के 256GB स्टोरेज को 82,900 रुपये में लॉन्च किया गया है, लेकिन उसे अभी फ्लिपकार्ट सेल के दौरान सस्ते में खरीद सकेंगे। अभी इसे SBI कार्ड से 79,900 रुपये में खरीदा जा सकता है। आईफोन पर 2000 रुपये का क्रेडिट कार्ड व 3000 रुपये का एक्सचेंज डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके बाद इसे 74,900 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
iPhone 16 को फ्लिपकार्ट सेल के दौरान 59,900 रुपये में खरीदा जा सकता है। फोन की कीमत वैसे 69,900 रुपये है, जिसे अभी 61,900 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसके अलावा, फोन पर 2000 रुपये का बैंक कार्ड डिस्काउंट मिलेगा, जिसके बाद इसे 59,900 रुपये में खरीदा जा सकता है।
iPhone 16 Pro सीरीज को भी सेल के दौरान सस्ते में खरीद सकेंगे। आईफोन 16 प्रो को आप 1,32,900 रुपये में खरीद सकेंगे। वहीं, iPhone 16 Pro Max को 1,47,900 रुपये में खरीदा जा सकता है।
