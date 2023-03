POCO X5 5G के लॉन्चिंग को लेकर ब्रांड की जोरो शोरों से तैयारी चल रही है। यह एक 5G हैंडसेट होगा और इसमें बैक पैनल पर ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। पोको के इस स्मार्टफोन की ऑफिशियल लॉन्चिंग से पहले ही कंपनी ने ट्विटट करके इसकी कीमत की जानकारी शेयर कर दी है। 5000mAh की बैटरी वाले फोन के साथ कई दमदार फीचर्स देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में। Also Read - POCO X5 5G भारत में जल्द देगा दस्तक, ये होंगे फीचर्स और कैमरा सेटअप

माइक्रोब्लॉगिंग साइट पोको इंडिया ने दिवाली के दिन दोपहर के करीब 3 बजे एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में कंपनी ने पोको ब्रांड के कुल तीन स्मार्टफोन के बीच में एक प्रश्नचिन्ह का इस्तेमाल किया और उसके साथ ही Under 20K का इस्तेमाल किया है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि POCO X5 5G को 20 हजार रुपये से कम कीमत में पेश किया जाएगा, जो एक बेस वेरिएंट होगा। इस मोबाइल के स्पेसिफिकेशन और कैमरा को लेकर भी जानकारी सामने आ चुकी है, आइए जानते हैं उसके बारे में।

POCO X5 के इस स्मार्टफोन में 6.67 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, जो 120Hz AMOLED होगा। सेल्फी कैमरा के लिए इसमें पंच होल नॉच का इस्तेमाल किया गया है और कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन लगाई जाएगी।

POCO X5 के प्रोसेसर की बात करें तो इसमें Qualcomm Snapdragon 695 चिपसेट का इस्तेमाल किया जाएगा, जो Adreno 619 GPU के साथ इंटीग्रेडेट होगा। इसमें 256GB UFS 2.2 स्टोरेज मिलेगी। इसके अलावा 8GB LPDDR4X RAM मिलेगी। यह फोन एंड्रॉयड 12 बेस्ड MIUI 13 पर काम करेगा।

We delivered MADness for every segment in the year 2023 except for one.

Guess what is coming neXt? 👀

Stay tuned, revealing soon. 😈 pic.twitter.com/e7a9ye5WPK

— POCO India (@IndiaPOCO) March 8, 2023