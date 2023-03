iPhone 15 Series के सभी मॉडल में मिलेगा iPhone 14 Pro जैसा डायनैमिक आईलैंड डिस्प्ले!

Apple iPhone 15 Series को इस साल के आखिर में लॉन्च किया जाएगा। एप्पल के इस अपकमिंग सीरीज में चार डिवाइसेज- iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus और iPhone 15 Pro Plus लॉन्च हो सकते हैं। साथ ही, iPhone 15 Ultra भी लॉन्च किया जा सकता है। iPhone 15 Series के बारे में कई लीक रिपोर्ट्स सामने आ चुके हैं। पिछली सीरीज के प्रो मॉडल्स में ब्रांड ने डायनैमिक आइलैंड डिस्प्ले फीचर का इस्तेमाल किया था। इस साल आने वाले आईफोन के दोनों बेस मॉडल्स- iPhone 15 और iPhone 15 Plus में भी यह फीचर दिया जा सकता है। Also Read - Apple ला रहा iPhone 15 Pro, Dark Red एडिशन हो सकता है लॉन्च

ShrimpApplePro ने एक ट्वीट किया है, जिसमें अपकमिंग iPhone 15 Series के फ्रंट पैनल देखे जा सकते हैं। शेयर किए गए वीडियो में टिप्सटर ने दावा किया है कि यह एक वेरिफाइड सोर्स से मिला है। वीडियो में दिखने वाले ग्लास पैनल्स अपमकिंग iPhone 15 लाइन-अप के हो सकते हैं। इसके सभी मॉडल्स में एक जैसा डायनैमिक आईलैंड वाला डिस्प्ले डिजाइन देखा जा सकता है। इसके डिस्प्ले में पतले बेजल्स देखे जा सकते हैं।

मिलेंगे ये फीचर्स

पिछले साल लॉन्च हुए iPhone 14 और iPhone 14 Plus में ट्रेडिशनल नॉच डिजाइन वाला डिस्प्ले दिया गया है। शेयर किए गए वीडियो में अपकमिंग सीरीज के सभी मॉडल्स में डायनैमिक आईलैंड के साथ बेजल्स देखे जा सकते हैं। इस डायनैमिक आईलैंड में कंपनी सेल्फी कैमरा के साथ सेंसर इस्तेमाल कर सकती है। iPhone 15 Series के बारे में पहले सामने आए लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपकमिंग iPhone 15 Series के सभी डिवाइसेज USB Type C चार्जिंग फीचर के साथ आ सकते हैं।

iPhone 15 Pro में मिलेंगे ये फीचर्स

iPhone 15 Pro के दोनों मॉडल्स में कर्व्ड एज वाला डिस्प्ले मिल सकता है। पिछले मॉडल्स की तरह ही इनमें भी डायनैमिक आईलैंड नॉच फीचर मिल सकता है। यही नहीं, इन दोनों फोन के चारों बेजल्स बेहद पतले दिए जाएंगे। एक और रिपोर्ट के मुताबिक, एप्पल के अपकमिंग iPhone 15 Pro में सैमसंग का नेक्स्ट जेनरेशन डिस्प्ले दिया जा सकता है, जिसमें 2500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस फीचर मिल सकता है। iPhone 14 Pro के दोनों मॉडल्स 2,000 निट्स वाले डिस्प्ले के साथ आते हैं।

यही नहीं, एप्पल अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज के कैमरा में भी अपग्रेड कर सकता है। iPhone 15 Pro और Pro Max के कैमरा मॉड्यूल को रिवैम्प किए जाने की उम्मीद है। इन दोनों डिवाइसेज के कैमरा बम्प में बदलाव किया जाएगा। ये दोनों स्मार्टफोन 48MP के वाइड एंगल कैमरा के साथ आ सकते हैं।