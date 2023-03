POCO भारत में नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम POCO X5 5G होगा। यह फोन POCO X5 सीरीज का हिस्सा होगा। वैसे तो इस सीरीज के ग्लोबल मार्केट में दो मॉडल मौजूद हैं, जिनके नाम Poco X5 5G और Poco X5 Pro 5G हैं। प्रो वेरिएंट की लॉन्चिंग भारत में पहले ही हो चुकी है। अब लेटेस्ट जानकारी में बताया है कि POCO X5 5G हैंडसेट भी लॉन्च होगा। Also Read - First Look: 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी के साथ Poco C55 भारत में लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

दरअसल, पोको फैन ने इंडिया के कंट्री हेड हिमांशु टंडन से पूछा कि क्या Poco X5 भी भारत में लॉन्च होगा, तो उन्होंने जवाब में हां बोला। यह लॉन्चिंग प्रो वेरिएंट की लॉन्चिंग के बाद की जाएगी और अब POCO X5 5G के लॉन्चिंग की बारी है । इसके साथ ही Xiaomiui की रिपोर्टस में Poco X5 5G की जानकारी सामने आई है और यह डिवाइस Android 12 बेस्ड MIUI 13 पर काम करेगा।

POCO X5 5G के स्पेसिफिकेशन

POCO X5 5G ग्लोबल मार्केट में मौजूद है। इस फोन में 6.67 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। यह एक फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन वाला स्क्रीन है। इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट्स मिलेगा। इस फोन में Snapdragon 695 चिपसेट, 6 GB / 8 GB की LPDDR4x RAM और 128 GB / 256 GB की UFS 2.2 स्टोरेज देखने को मिलेगी।

पोको के इस फोन में होगी दमदार बैटरी

पोको के इस हैंडसेट में 5,000mAh की बैटरी दी गई है, जो 33W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। यह हैंडसेट Android 12 ओएस बेस्ड MIUI 13 पर काम करता है।

POCO X5 5G का कैमरा सेटअप

कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें बैक पैनल पर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। इसमें प्राइमरी कैमरा 48-megapixel का होगा, सेकेंडरी कैमरा 8-megapixel और तीसरा कैमरा 2-megapixel का होगा। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 13 megapixel का कैमरा मिलेगा। इस स्मार्टफोन की लॉन्चिंग को लेकर अभी तक कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है।