Poco M8 5G भारत में हुआ लॉन्च, जानें कीमत से लेकर फीचर्स तक सब कुछ

Poco ने अपना नया फोन Poco M8 5G भारत में लॉन्च कर दिया है। यह स्मार्टफोन Flipkart के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। फोन तीन शानदार कलर्स कार्बन ब्लैक, ग्लेशियल ब्लू और फ्रॉस्ट सिल्वर में मिलेगा। Poco M8 5G में 6.77 इंच का 3D कर्व्ड डिस्प्ले है, जो 3200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट करता है। फोन Qualcomm के ऑक्टा-कोर Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर से लैस है और इसमें 8GB तक की RAM मिलती है। यह हैंडसेट धूल और पानी से सुरक्षा के लिए IP65 + IP66 रेटिंग के साथ आता है। और पढें: Poco M8 5G: भारत में लॉन्च से पहले कन्फर्म हुए ये फीचर्स, डिस्प्ले से लेकर प्रेसेसर तक जानें सब कुछ

कितनी है कीमत

Poco M8 5G स्मार्टफोन भारत में तीन अलग-अलग वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसका बेस मॉडल, जिसमें 6GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलती है, उसकी कीमत 18,999 रुपये रखी गई है। वहीं 8GB रैम + 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 19,999 रुपये में मिलेगा। सबसे टॉप मॉडल में 8GB RAM और 256GB स्टोरेज दी गई है, जिसकी कीमत 21,999 रुपये है। कंपनी की तरफ से अच्छे डिस्काउंट ऑफर्स भी मिल रहे हैं अगर आप ICICI, HDFC या SBI बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से फोन खरीदते हैं तो आपको 2000 रुपये की इंस्टेंट छूट मिलेगी। इसके अलावा जो ग्राहक पहले 12 घंटे में फोन खरीदेंगे, उन्हें 1000 रुपये की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। यह स्मार्टफोन भारत में 13 जनवरी से Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। Poco M8 5G को आप Carbon Black, Glacial Blue और Frost Silver कलर्स में खरीद सकते हैं।

स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

Poco M8 5G दो सिम वाला स्मार्टफोन है और यह Xiaomi के Android 15 आधारित HyperOS 2.0 पर चलता है। कंपनी वादा करती है कि इस फोन को 4 साल तक OS अपडेट और 6 साल तक सुरक्षा अपडेट मिलेंगे। 6.77 इंच के डिस्प्ले में 1,080×2,392 पिक्सल रिजॉल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट, 387 ppi पिक्सल डेंसिटी और 68.7 बिलियन कलर्स का सपोर्ट है। Wet Touch 2.0 फीचर की मदद से यूजर्स गीले हाथों से भी फोन चला सकते हैं।

कैमरा, बैटरी और कनेक्टिविटी

फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का Light Fusion 400 सेंसर है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। यह 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को भी सपोर्ट करता है। फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और 5520mAh की बैटरी है, 45W फास्ट चार्जिंग और 18W रिवर्स चार्जिंग का भी ऑप्शन है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, 4G LTE, ब्लूटूथ 5.1, Wi-Fi 5 और USB Type-C पोर्ट मौजूद हैं। फोन का वजन 178 ग्राम और साइज 164×75.42×7.35mm है।