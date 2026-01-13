5520mAh बैटरी वाले Poco फोन को सस्ते में खरीदने का मौका, पहली सेल में मिलेगा बंपर Discount

Poco M8 5G की आज यानी 13 जनवरी 2026 को पहली सेल है। यह सेल Flipkart पर लाइव होने वाली है। इसे दोपहर 12 बजे से बंपर डिस्काउंट और सस्ती EMI पर खरीदा जा सकेगा। मुख्य फीचर्स की बात करें, तो इस मोबाइल फोन में फास्ट चार्जिंग से लैस 5520mAh की बैटरी मिलती है। इसमें FHD+ AMOLED स्क्रीन दी गई है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसमें क्वालकॉम का Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर और 256 जीबी तक की स्टोरेज मिलती है। आइए जानते हैं फोन की कीमत, ऑफर और स्पेसिफिकेशन विस्तार… और पढें: Flipkart Republic Day Sale 2026: iPhone 16 से लेकर Vivo T4x तक ये चीजें मिलेंगी सस्ती

कीमत और ऑफर

POCO M8 5G फोन को तीन स्टोरेज ऑप्शन में लाया गया है। इस फोन के 6GB+128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 18,999 रुपये है। इसका 8GB+128GB 19,999 रुपये और 8GB+256GB 21,999 रुपये में मिल रहा है। इस पर 2000 रुपये तक की बैंक छूट दी जा रही है। इस पर 913 रुपये प्रति माह की EMI मिल रही है। हालांकि, इस पर मिलने वाला एक्सचेंज ऑफर रिवील नहीं किया गया है। उम्मीद है कि सेल शुरू होने के बाद एक्सचेंज डील का खुलासा किया जा सकता है। और पढें: Vivo X200T का इंडिया लॉन्च कंफर्म, Flipkart पर सेल होगी उपलब्ध

Poco M8 5G Specifications

पोको एम8 5जी में Android 15 पर काम करने वाला Xiaomi Hyper OS 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस स्मार्टफोन में 6.7 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और टच सैम्पलिंग रेट 240Hz है। इसकी पीक ब्राइटनेस 3200 निट्स है। और पढें: Apple Watch Series 11 पहली बार भारत में हुई सस्ती, ऑफर्स सिर्फ 11 जनवरी तक

बेहतर परफॉर्मेंस के लिए पोको के स्मार्टफोन में क्वालकॉम का Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ Adreno 710 GPU मिलता है। इसके अलावा, मोबाइल फोन में 8GB रैम और 256GB तक की इंटरनल स्टोरेज दी गई है।

कैमरा

वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए पोको एम8 में 50MP का रेयर कैमरा दिया गया है। इसमें Light Fusion 400 सेंसर है। इसका अपर्चर f/1.8 है। इसके कैमरे से 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। इसमें सेल्फी के लिए 20MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.2 है।

बैटरी और कनेक्टिविटी

इस स्मार्टफोन में 5520mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। इसको 45 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसको IP65 + IP66 की रेटिंग दी गई है। इसकी बॉडी को MIL-STD-810H मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन मिला है। इसका मतलब है कि इसकी बॉडी बहुत मजबूत है।

कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में पोको एम8 5जी में 4G VoLTE, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, ग्लोनेस और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इसमें डॉल्बी एटमॉस वाले स्पीकर मिलते हैं। इसकी डायमेंशन 164×75.42×7.35mm और वजन 211 ग्राम है।