Oppo Reno 15c 5G स्मार्टफोन की सेल डेट फाइनली कंफर्म हो गई है। इस फोन को कंपनी ने Oppo Reno 15 सीरीज के साथ पेश किया था। वहीं, अब कंपनी ने फोन की सेल डेट से पर्दा उठा दिया है। फीचर्स की बात करें, तो Oppo Reno 15c 5G फोन में 6.57 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 6 Gen 1 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का कैमरा मिलेगा। फोन की बैटरी 7000mAh की है, जिसके साथ 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: OPPO K12x 5G को 668 रुपये हर महीने देकर लाएं घर, 32MP कैमरा और 5100mAh बैटरी के साथ मिलेगा काफी कुछ

Oppo Reno 15c 5G Price and sale in India

कंपनी Oppo Reno 15c 5G की सेल भारत में 5 फरवरी से शुरू करने वाली है। इस फोन को आप Amazon के जरिए खरीद सकेंगे। फोन की प्री-बुकिंग भारत में शुरू हो चुकी है। वहीं, इसे आप 5 फरवरी से खरीद सकेंगे। फोन को कंपनी ने दो कलर ऑप्शन Afterglow Pink और Twilight Blue में पेश किया है। और पढें: OPPO K14x 5G की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, 6500mAh बैटरी के साथ देगा दस्तक

कीमत की बात करें, तो फोन के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 34,999 रुपये है। वहीं, 12GB RAM + 512GB स्टोरेज की कीमत 37,999 रुपये है। SBI बैंक कार्ड के जरिए फोन पर अलग से आपको 3500 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिलेगा।

Oppo Reno 15c 5G Specifications, Features

फीचर्स की बात करें, तो Oppo Reno 15c 5G फोन में 6.57 इंच का FHD+ डिस्प्ले मिलने वाला है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। वहीं, इसमें आपको 1400 Nits तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। इसके अलावा, फोन 4nm Snapdragon 6 Gen 1 प्रोसेसर से लैस है। फोन में 12GB RAM व 512GB तक की स्टोरेज मिलती है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इस सेटअप में 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर और 2MP का मैक्रो सेंसर दिया गया है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 50MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।

Oppo Reno 15c 5G फोन में 7000mAh की जंबो बैटरी दी गई है। इसके साथ 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इस फोन में मिलता है। फोन का डायमेंशन 158.2×74.9mmx8.1mm और भार 195 ग्राम है।