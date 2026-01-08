OPPO Reno 15 Series: एक साथ चार धाकड़ 5G फोन भारत में लॉन्च, मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स

OPPO Reno 15 Series Launched in India: ओप्पो ने अपनी फ्लैगशिप सीरीज ओप्पो रेनो 15 को भारत में लॉन्च कर दिया है। इस लाइनअप में OPPO Reno 15, OPPO Reno 15 Pro, OPPO Reno 15 Pro Mini और Reno 15c 5G को शामिल किया गया है। इन चारों फोन में तगड़ा कैमरा दिया गया है। इनके जरिए शानदार फोटो क्लिक की जा सकती हैं। इनमें MediaTek की पावरफुल चिप मिलती हैं। इसके अलावा, चारों लेटेस्ट मोबाइल फोन में Android 16 पर काम करने वाला OS और 120Hz रिफ्रेश रेट वाला स्मूथ टच डिस्प्ले मिलता है। और पढें: Oppo Pad 5 भारत में 10050mAh बैटरी और 12.1 इंच स्क्रीन के साथ हुआ लॉन्च, जानें कीमत

OPPO Reno 15

ओप्पो रेनो 15 में 6.5 इंच का फ्लैट OLED डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और टच सैम्पलिंग रेट 240Hz है। इसकी लोकल पीक ब्राइटनेस 3600 निट्स है। बेहतर वर्किंग के लिए फोन में MediaTek Dimensity 8450 प्रोसेसर और 512GB तक स्टोरेज मिलती है। फोटोग्राफी के लिए मोबाइल फोन में 50MP का मेन, 50MP का अल्ट्रा-वाइड और 50MP का टेलीफोटो लेंस दिया गया है। इसका फ्रंट कैमरा 50MP है।

इस स्मार्टफोन में 6200mAh की बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। इसको 80 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है। इसको IP69 की रेटिंग दी गई है। इसमें 5जी, 4जी, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स मिलते हैं।

OPPO Reno15 Pro

ओप्पो रेनो 15 प्रो Android 16 बेस्ड ColorOS 16 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस स्मार्टफोन में Dimensity 8450 चिपसेट और ARM G720 MC7 GPU दिया गया है। इसकी इंटरनल स्टोरेज 512 जीबी तक है। इसमें 12 जीबी तक रैम मिलती है। फोटोग्राफी के लिए 200MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है। इसमें 50MP का अल्ट्रा-वाइड और टेलीफोटो लेंस मिलता है। इसके फ्रंट में 50MP का कैमरा दिया गया है।

इस स्मार्टफोन में 6.78 इंच का OLED डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसकी लोकल पीक ब्राइटनेस 1800 निट्स है। इस पर Corning Gorilla Glass Victus 2 लगा है। इसमें 6500mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। इसको 80 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है। यह वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है।

OPPO Reno15 Pro Mini

ओप्पो रेनो 15 प्रो मिनी में 6.3 इंच का FHD+ डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz और रेजलूशन 2640 × 1216 पिक्सल है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर मिलता है। फोटो व वीडियो के लिए 200MP का वाइड एंगल, 50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल और 50MP का टेलीफोटो लेंस दिया गया है। इसके फ्रंट में 50MP का कैमरा मिलता है। इसके जरिए 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।

इस स्मार्टफोन में 8 कोर वाला MediaTek Dimensity 8450 प्रोसेसर लगा है। इसके साथ ARM G720 MC7 जीपीयू दिया गया है। इसकी बैटरी 6200mAh की है, जो 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसमें फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ-साथ वाईफाई, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स मिलते हैं।

OPPO Reno15c

ओप्पो रेनो 15सी को Velvet ग्लास के साथ लाया गया है। इस फोन में 50MP का कैमरा दिया गया है, जिससे 4के अल्ट्रा-क्लियर वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए क्वालकॉम का Snapdragon 6 Gen 1 प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 80 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाली 7000mAh की बैटरी मिलती है। यह Android 16 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है।

कितनी है कीमत ?

OPPO Reno 15 को तीन स्टोरेज ऑप्शन में लाया गया है। इस स्मार्टफोन के 8GB+256GB, 12GB+256GB और 12GB+512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत क्रमश: 45,999, 48,999 और 53,999 रुपये है। इस फोन का प्रो मॉडल यानी Oppo Reno 15 Pro फोन 67,999 रुपये में मिल रहा है। इस दाम में 12GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट मिलता है। इसके 12GB+512GB वेरिएंट की कीमत 72,999 रुपये रखी गई है।

OPPO Reno 15 Pro Mini के 12GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 59,999 रुपये तय की गई है। इसके 12GB+512GB वेरिएंट का प्राइस 64,999 रुपये है। OPPO Reno 15c के 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट को 34,999 रुपये व 12GB+256GB स्टोरेज को 37,999 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। इन सभी फोन को आज से प्री-बुक किया जा सकता है। इनकी बिक्री 13 जनवरी 2026 से लाइव होगी।