OPPO Find X9 पर 4000 से ज्यादा का डिस्काउंट, Flipkart सेल में मिल रहा धमाकेदार ऑफर

1 8

OPPO Find X9 Display

OPPO Find X9 स्मार्टफोन में 6.59 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 2760 × 1256 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120Hz है। रेजलूशन 2760 × 1256 पिक्सल है। इसकी स्क्रीन की पिक्सल डेंसिटी 460 PPI व पीक ब्राइटनेस 1800 निट्स है। इस पर सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन ग्लास लगाया गया है।