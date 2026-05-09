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OPPO Find X9 पर 4000 से ज्यादा का डिस्काउंट, Flipkart सेल में मिल रहा धमाकेदार ऑफर

OPPO Find X9 big discount 5500 in flipkart sasa lele sale price in india specification offer: फ्लिपकार्ट की सेल से ओप्पो के इस फोन को बंपर डिस्काउंट पर खरीदा जा सकता है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: May 09, 2026, 11:44 AM (IST)

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OPPO Find X9 (6)zoom icon
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OPPO Find X9 Display

OPPO Find X9 स्मार्टफोन में 6.59 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 2760 × 1256 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120Hz है। रेजलूशन 2760 × 1256 पिक्सल है। इसकी स्क्रीन की पिक्सल डेंसिटी 460 PPI व पीक ब्राइटनेस 1800 निट्स है। इस पर सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन ग्लास लगाया गया है।

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OPPO Find X9 Chip and Storage

स्मूथ वर्किंग और मल्टी-टास्किंग के लिए ओप्पो के इस स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ 12 जीबी रैम और 256 जीबी की इंटरनल स्टोरेज मिलती है।

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OPPO Find X9 Camera

OPPO Find X9 में क्वाड रियर कैमरा कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 50एमपी का अल्ट्रा वाइड, 50एमपी का वाइड एंगल, 50एमपी का टेलीफोटो और 2एमपी का मोनोक्रोम सेंसर मौजूद है। इसके कैमरे से 4के वीडियो शूट की जा सकती है।

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OPPO Find X9 Front Camera

इस मोबाइल फोन के फ्रंट में 32MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.4 और फील्ड ऑफ व्यू 33 डिग्री है। इसमें पोट्रेट, नाइट, टाइम-लैप्स, स्टिकर, स्लो-मोशन, गूगल लेंस, टेक्स्ट स्कैनर और डॉक स्कैनर दिया गया है।

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OPPO Find X9 Battery

कंपनी ने फाइंड एक्स9 मोबाइल फोन में 7025mAh की जंबो बैटरी दी है। इसको 80W फास्ट चार्जिंग मिली है। इसमें 50W सुपरवूक चार्जिंग की सुविधा मिलती है। इसकी मोटाई 0.80cm है और वजन 203 ग्राम है।

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OPPO Find X9 Connectivity

ओप्पो फाइंड एक्स 9 फोन में कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट, एनएफसी और टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इसमें डेटा सिक्योर रखने के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक मिलता है।

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OPPO Find X9 Price

OPPO Find X9 फोन ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart की Sasa Lele सेल में उपलब्ध है। इस फोन की कीमत 74,999 रुपये है। इस दाम में 12GB+256GB स्टोरेज मॉडल मिल रहा है।

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OPPO Find X9 Offers

फ्लिपकार्ट की सेल के दौरान ओप्पो के इस स्मार्टफोन को 5500 रुपये के बैंक डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है। इस पर 9 महीने के लिए 7,723 रुपये की ईएमआई मिल रही है। इस पर एक्सचेंज ऑफर भी है।