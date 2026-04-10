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Infinix Note 60 Pro इस तारीख को होगा लॉन्च, कंपनी ने कलर ऑप्शन और फीचर्स किए कंफर्म

Infinix अपना नया स्मार्टफोन Infinix Note 60 Pro भारत में 13 अप्रैल को लॉन्च करने जा रहा है, लॉन्च से पहले ही इसके शानदार फीचर्स और डिजाइन सामने आ चुके हैं। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 10, 2026, 05:26 PM (IST)

Infinix Note 60 Pro

photo icon Infinix Note 60 Pro

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Infinix का नया स्मार्टफोन Infinix Note 60 Pro भारत में 13 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है और लॉन्च से पहले ही इसके कई अहम फीचर्स सामने आ गए हैं। कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट ने इस फोन के कलर ऑप्शन, डिजाइन और स्पेसिफिकेशन्स की पुष्टि कर दी है। यह फोन खासतौर पर अपने यूनिक बैक डिजाइन और एडवांस फीचर्स की वजह से चर्चा में है। इस सीरीज में यह पहला मॉडल होगा जो भारत में एंट्री करेगा, जबकि इससे पहले Note 60 और Ultra वेरिएंट्स सिर्फ सर्टिफिकेशन साइट्स पर ही नजर आए थे। news और पढें: Infinix Note 60 Pro की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, बैक पर मिलेगा Active Matrix डिस्प्ले

कलर और डिस्प्ले

Infinix Note 60 Pro को तीन कलर्स, Solar Orange, Deep Ocean Blue और Mocha Brown में पेश किया जाएगा। फोन में 6.78-inch का 1.5K AMOLED LTPS डिस्प्ले मिलेगा, जो 144Hz रिफ्रेश रेट और 4500 निट्स तक की ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। इसमें 2304Hz PWM डिमिंग और 93.18% स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो दिया गया है। स्क्रीन की सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Glass 7i का इस्तेमाल किया गया है और इसमें Always-On Display फीचर भी मौजूद है। news और पढें: Vivo X300s के लॉन्च से पहले कैमरा फीचर्स हुए लीक, जानें क्या होगा खास

परफॉर्मेंस और खास टेक्नोलॉजी

परफॉर्मेंस की बात करें तो फोन में 4nm आधारित Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है, जो Adreno A810 GPU के साथ आता है। यह डिवाइस 8GB RAM और 8GB तक वर्चुअल RAM सपोर्ट के साथ आएगा, जबकि स्टोरेज के लिए 128GB और 256GB के ऑप्शन मिलेंगे। फोन Android 16 पर आधारित XOS 16 पर चलेगा। खास बात यह है कि इसमें Active Matrix LED सिस्टम दिया गया है, जो Nothing के Glyph इंटरफेस से प्रेरित बताया जा रहा है और NFC के जरिए इंटरैक्टिव लाइटिंग पैटर्न दिखा सकता है। इसके अलावा 3D IceCore कूलिंग सिस्टम और 120fps गेमिंग सपोर्ट जैसे फीचर्स भी इसमें शामिल हैं। news और पढें: लॉन्च से पहले ही वेबसाइट पर लिस्ट हुआ Infinix Note 60 Pro और Note 60, मिलेंगे भर-भर के फीचर्स

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कैमरा, बैटरी और बाकी फीचर्स

कैमरा सेगमेंट में Infinix Note 60 Pro में 50MP का प्राइमरी कैमरा OIS के साथ और 8MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस दिया गया है, जबकि सेल्फी के लिए 13MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा। फोन 4K वीडियो रिकॉर्डिंग और AI Cam, Super Night, Vlog जैसे कई मोड्स सपोर्ट करेगा। इसमें JBL ट्यूनड ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स, Hi-Res ऑडियो और DTS सपोर्ट भी मिलेगा। बैटरी की बात करें तो इसमें 6500mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 90W फास्ट चार्जिंग, 30W वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसके साथ ही 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, IP64 रेटिंग और इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे फीचर्स इसे एक प्रीमियम मिड-रेंज स्मार्टफोन बनाते हैं।