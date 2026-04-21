Published By: Manisha | Published: Apr 21, 2026, 09:01 PM (IST)
Oppo Find X9 Ultra स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है। यह Oppo Find X9 सीरीज के तहत आने वाला तीसरा फोन है। इससे पहले कंपनी ने इस सीरीज के तहत दो फोन Oppo Find X9 और Oppo Find X9 Pro को मार्केट में पेश किया था। अल्ट्रा इस सीरीज का लेटेस्ट एडिशन है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में 6.82 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लैस है। फोन में कंपनी ने 16GB RAM दी है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 200MP का कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 7,050mAh की है। यहां जानें फोन की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: 7000mAh बैटरी वाला OPPO K14 5G सिर्फ 1080 रुपये प्रति माह में होगा आपका, हर बार नहीं मिलेगी ऐसी डील
फीचर्स की बात करें, तो Oppo Find X9 Ultra फोन में 6.82 इंच का QHD डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz का है। वहीं, डिस्प्ले में 1800 Nits की ब्राइटनेस मिलती है। इसके अलावा, फोन Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने फोन में 16GB RAM व 1TB स्टोरेज दिया है। और पढें: 50MP कैमरा और 6500mAh बैटरी वाले OPPO फोन को 533 रुपये में लाएं घर, बार-बार नहीं आती ऐसी डील
फोटोग्राफी के लिए फोन में क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया है। इस सेटअप में आपको 200MP का प्राइमरी कैमरा OIS सपोर्ट के साथ मिलता है। इसके साथ 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर, 200MP का टेलीफोटो सेंसर व 50MP का टेलीफोटो सेंसर मिलता है। सेल्फी के लिए फोन में 50MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है। फोन की बैटरी 7050mAh की है, जिसके साथ 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।
कंपनी ने फोन को फिलहाल चीन में पेश किया है। Oppo Find X9 Ultra की शुरुआती कीमत CNY 7,499 (लगभग 1,03,000 रुपये) है। इस फोन में आपको Polar Glaciers, Rongsha Canyon और Tundra कलर ऑप्शन मिलते हैं। चीन लॉन्च के साथ ही कंपनी ने रिवील कर दिया है कि यह फोन भारत में भी लॉन्च होगा। लॉन्च टाइमलाइन से भी पर्दा उठा दिया गया है। यह फोन मई में लॉन्च होगा।
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