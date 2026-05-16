भारत में लॉन्च से पहले लीक हुई OPPO Find X9s की कीमत, अगले हफ्ते देगा दस्तक

OPPO का नया स्मार्टफोन OPPO Find X9s 5G अगले हफ्ते भारत में लॉन्च होने वाला है। यह Find X9 सीरीज का हिस्सा है। इस फोन के कलर वेरिएंट रिवील कर दिए गए हैं। इसके साथ पहली झलक भी दिखाई है। इसके कुछ फीचर्स से भी पर्दा उठा दिया गया है। हालांकि, कीमत से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन इस अपकमिंग फोन से जुड़ी एक रिपोर्ट सामने आई है। इससे डिवाइस की प्राइसिंग डिटेल मिली है। आइए जानते हैं… और पढें: 200MP कैमरा वाले OPPO Find X9 Pro पर फाडू डिस्काउंट, इन दो प्लेटफॉर्म से खरीदने पर होगा फायदा

इतनी होगी अपकमिंग फोन की कीमत

गैजेट्स 360 ने अपनी रिपोर्ट में टिप्सटर अभिषेक यादव को कोट कर बताया कि OPPO Find X9s 5G की कीमत भारतीय बाजार में 79,999 रुपये से शुरू होगी। इस प्राइस रेंज में अपकमिंग फोन का मुकाबला Vivo X300 FE से होगा। और पढें: 5,500 रुपये सस्ता खरीदें Oppo Find X9 5G, सिर्फ Flipkart ही नहीं यहां भी मिलेगा जबरदस्त Offer

ऐसे हैं डिवाइस के फीचर्स

Category Details Display 6.59-inch AMOLED Display Refresh Rate 120Hz Resolution 2760 × 1256 Pixels Peak Brightness 3600 nits Protection Corning Gorilla Glass 7i Security Face Unlock, Fingerprint Sensor Processor MediaTek Dimensity 9500s GPU Immortalis G925 MC12 RAM 12GB Storage 512GB Rear Camera Triple Camera Setup: 50MP Main + 50MP Ultra-Wide + 50MP Telephoto Front Camera 32MP Selfie Camera Operating System Android 16-based ColorOS 16 Battery 7025mAh Charging 80W SuperVOOC Fast Charging

ओप्पो फाइंड एक्स 9 एस को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जा चुका है। माना जा रहा है कि भारतीय वेरिएंट में भी ग्लोबल वेरिएंट वाले फीचर्स मिलेंगे। अगर यह जानकारी सही होती है, तो इस फोन को 6.59 इंच के AMOLED डिस्प्ले के साथ लाया जाएगा। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और रेजलूशन 2760 × 1256 पिक्सल है। इसकी पीक ब्राइटनेस 3600 निट्स है। इस पर प्रोटेक्शन के लिए Corning Gorilla Glass 7i लगाया गया है। इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है।

मल्टी टास्किंग और स्मूथ फंक्शनिंग के लिए फोन में MediaTek Dimensity 9500s प्रोसेसर और Immortalis G925 MC12 GPU दिया गया है। इसके साथ 12 जीबी रैम और 512 जीबी स्टोरेज मिलती है। फोटोग्राफी के लिए बैक-पैनल में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है, जिसमें 50MP का मेन, 50MP का अल्ट्रा वाइड और 50MP का टेलीफोटो लेंस शामिल है। सेल्फी के लिए 32MP का कैमरा मिलेगा।

ओएस और बैटरी

फाइंड एक्स 9 सीरीज में आने वाला यह मोबाइल फोन Android 16 बेस्ड ColorOS 16 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस फोन में 7025mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जिसे 80 वॉट सुपरवूक फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है।

कनेक्टिविटी और अन्य डिटेल

कंपनी ने ओप्पो के इस स्मार्टफोन में कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए सिम कार्ड स्लॉट, वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इस डिवाइस को IP66 + IP68 + IP69 की रेटिंग दी गई है। इसकी डायमेंशन 156.98×73.93×7.99mm और वजन 202 ग्राम है।

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कब होगा लॉन्च ?

कंपनी के मुताबिक, OPPO Find X9s 5G फोन को 21 मई 2026 के दिन दोपहर 12 बजे भारत में लॉन्च किया जाएगा। इसकी बिक्री ऑफिशियल वेबसाइट और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म से की जाएगी।