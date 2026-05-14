200MP कैमरा वाले OPPO Find X9 Pro पर फाडू डिस्काउंट, इन दो प्लेटफॉर्म से खरीदने पर होगा फायदा

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OPPO Find X9 Pro Offers

फ्लिपकार्ट के ऑफर की बात करें, तो फाइंड एक्स 9 प्रो पर 4500 रुपये का ऑफ दिया जा रहा है। इसमें 4000 रुपये का कैशबैक और 500 रुपये का डिस्काउंट शामिल है। इस पर दो साल के लिए 4823 रुपये की ईएमआई दी जा रही है। वहीं, विजय सेल्स से इस डिवाइस को American Express के क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर 12,500 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इस पर नो-कॉस्ट ईएमआई भी मिल रही है।