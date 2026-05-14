200MP कैमरा वाले OPPO Find X9 Pro पर फाडू डिस्काउंट, इन दो प्लेटफॉर्म से खरीदने पर होगा फायदा

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: May 14, 2026, 12:14 PM (IST)
OPPO Find X9 Pro में फास्ट प्रोसेसिंग के लिए Dimensity 9500 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ डिवाइस में Arm Mali-G1 Ultra MC12 GPU मिलता है। इसमें 16 जीबी रैम और 512 जीबी स्टोरेज भी दी गई है।
ओप्पो फाइंड एक्स 9 प्रो फोन में 6.78 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले दिया है, जिसका रेजलूशन 2780×1264 पिक्सल, रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 3600 निट्स है। इस पर प्रोटेक्शन के लिए Corning Gorilla Glass Victus 2 लगाया गया है।
फोटोग्राफी के लिए फाइंड एक्स 9 प्रो में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 50MP का Sony LYT828 लेंस, 200MP का टेलीफोटो सेंसर और 2MP का सेंसर शामिल है। इसमें पोट्रेट, नाइट, स्लो-मोशन और टाइम लैप्स जैसे फीचर्स मिलते हैं।
वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए फाइंड एक्स 9 प्रो में 50MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.0 है। इससे 4के डॉल्बी वीडियो शूट की जा सकती है।
ओप्पो ने इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन में 7500mAh की जंबो बैटरी दी है। इसको 80 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसमें 5जी, सिम कार्ड स्लॉट, ब्लूटूथ 6.0, NavIC, एनएफसी और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स मिलते हैं।
OPPO Find X9 Pro स्मार्टफोन में शानदार साउंड पैदा करने वाले स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं। इस फोन को IP66 + IP68 + IP69 की रेटिंग मिली है। यानी कि यह पानी में गिरने के बाद भी खराब नहीं होगा। इसकी डायमेंशन 161.26×76.46×8.25mm और वजन 224 ग्राम है।
ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो की बिक्री ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Flipkart और Vijay Sales से की जा रही हैं। इन दोनों पर यह मोबाइल फोन क्रमश: 99,999 रुपये व 1,09,999 रुपये में लिस्ट है। इसे सिल्क व्हाइट और टाइटेनियम चारकोल कलर में खरीदा जा सकता है।
फ्लिपकार्ट के ऑफर की बात करें, तो फाइंड एक्स 9 प्रो पर 4500 रुपये का ऑफ दिया जा रहा है। इसमें 4000 रुपये का कैशबैक और 500 रुपये का डिस्काउंट शामिल है। इस पर दो साल के लिए 4823 रुपये की ईएमआई दी जा रही है। वहीं, विजय सेल्स से इस डिवाइस को American Express के क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर 12,500 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इस पर नो-कॉस्ट ईएमआई भी मिल रही है।
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