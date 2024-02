OPPO F25 Pro 5G भारत में लॉन्च हो गया है। यह F-सीरीज का नया स्मार्टफोन है। प्रमुख स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो मोबाइल फोन में एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। इसमें MediaTek की पावरफुल चिप और 256GB तक इंटरनल स्टोरेज तक मिलती है। इसकी बैटरी केवल 48 मिनट में फुल चार्ज होती है। इससे भारतीय बाजार में Xiaomi, Vivo, Samsung और Tecno जैसे ब्रांड के मोबाइल फोन्स को कड़ी टक्कर मिलेगी।

1. FHD+ डिस्प्ले

2. MediaTek Dimensity 7050

3. 8GB RAM

4. 256GB Storage

5. 64MP Camera

6. 32MP Selfie Camera

7. 5000mAh Battery

8. 67W Fast Charging

9. Android 14

कंपनी ने OPPO F25 Pro 5G में 6.7 इंच का FHD+ डिस्प्ले दिया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसको HDR10+ का सपोर्ट मिला है। इसका स्क्रीन-टू-बॉडी रेश्यो 93 प्रतिशत है। इसमें MediaTek Dimensity 7050 चिपसेट, 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज तक दी गई है। इसमें फेस अनलॉक के साथ फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। वहीं, यह मोबाइल फोन Android 14 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है।

ओप्पो के इस स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें 64MP का अल्ट्रा क्लियर मेन लेंस, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और 2MP का मैक्रो सेंसर है। इसमें पोट्रेट और नाइट मोड जैसे कैमरा फीचर्स मिलते हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए स्मार्टफोन में 32MP का कैमरा दिया गया है।

OPPO F25 Pro 5G फोन 5000mAh की बैटरी के साथ आता है। इसको 67W सुपरवूक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिला है। कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी 48 मिनट में 100 प्रतिशत चार्ज हो जाती है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए डुअल सिम स्लॉट, वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, ऑडियो जैक और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं।

ओप्पो एफ25 प्रो को दो स्टोरेज ऑप्शन 8GB +128GB और 8GB + 256GB वेरिएंट में पेश किया गया है, जिनकी कीमतें क्रमश: 23,999 रुपये और 25,999 रुपये है।

