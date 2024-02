MWC 2024 के दौरान Oppo कंपनी ने अपने स्मार्ट ग्लास OPPO Air Glass 3 के प्रोटोटाइप से पर्दा उठा दिया है। यह पिछले साल पेश हुए OPPO Air Glass 2 का ही अपग्रेड मॉडल होने वाला है। लुक की बात करें, तो यह काफी हद तक देखने में Google Glasses और Ray-Ban Meta Smart Glasses की तरह लगता है। फीचर्स की बात करें, तो इसमें इस स्मार्ट ग्लासेस में बेहतर डिस्प्ले पैनल दिया गया है। इस डिस्प्ले में आपको 1000 Nits तक की ब्राइटनेस मिलेगी। इसके अलावा, पहनने में ये ग्लासेस काफी हल्के होंगे, जिसका वजन महज 50 ग्राम होने वाला है। इसके अलावा, इन ग्लास में AI वॉइस असिस्टेंट फीचर्स भी मिलते हैं। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स।

OPPO Air Glass 3 को ColorOS 13 व इससे नए वर्जन पर काम करने वाले OPPO स्मार्टफोन से कनेक्ट किया जा सकता है। इन स्मार्ट ग्लासेस में OPPO AndesGPT LLM इंटीग्रेशन दिया गया है। स्मार्ट ग्लासेस के जरिए आप अपने स्मार्टफोन में आने वाले टेक्स्ट मैसेज, फोटो, वीडियो व ऑडियो को देख, पढ़ व सुन सकेंगे। इसके अलावा, इन स्मार्ट ग्लासेस में कुछ बेसिक फीचर्स जैसे म्यूजिक प्लेबैक, इनफोर्मेशन डिस्प्ले, वॉइस व अन्य का सपोर्ट भी मिलेगा। इसके साथ ग्लासेस में सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ नेविगेशन, टेलीप्रोम्पटर, क्विल हेल्थ-फिटनेस इनफोर्मेशन प्रीव्यू जैसे फीचर्स भी प्राप्त होंगे।

February 27, 2024