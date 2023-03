OnePlus भारत में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है। इसका नाम OnePlus Nord CE 3 Lite 5G होगा। इस हैंडसेट को BIS लिस्टिंग में स्पॉट किया है और यह जल्द ही दस्तक दे सकता है। दरअसल, टिप्स्टर मुकुल शर्मा ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने इस हैंडसेट की लॉन्चिंग का दावा किया है। बताते चलें कि यह एक किफायती सेगमेंट का स्मार्टफोन हो सकता है। Also Read - OnePlus Ace 2V में ये होंगे स्पेसिफिकेशन, इसमें होगा 64MP Camera और धांसू गेमिंग मोड

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G स्मार्टफोन को सिंगापुर की सर्टिफिकेशन साइट IMD पर भी स्पॉट किया है, जिसमें उसका मॉडल नंबर CPH2465 है। टिप्स्टर का दावा है कि यह फोन 4 अप्रैल को दस्तक देगा। जानकारी के मुताबिक, 6.7 इंच का LCD डिस्प्ले मिलेगा। इसमें Full HD+ रेजोल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट्स मिलेगा।

वनप्लस के अपकमिंग स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 695 5G चिपसेट मिलेगा, जो 6nm पर प्रोसेस करेगा। इसके साथ ही 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज के साथ दस्तक दे सकता है। यह स्मार्टफोन OxygenOS 13 बेस्ड Android 13 पर काम करेगा। वहीं भारत में इस हैंडसेट में Qualcomm Snapdragon 782G चिपसेट का इस्तेमाल किया जाएगा।

So yes, as I tipped earlier, the OnePlus Nord CE 3 Lite 5G is indeed launching soon. Have spotted the device on the Singapore IMDA certification website. The CPH2467 (said to be the Nord CE 3) has also been BIS certified.

Launching very soon in India.#OnePlusNordCE3Lite5G pic.twitter.com/OG6oV0sHwc

— Mukul Sharma (@stufflistings) March 20, 2023