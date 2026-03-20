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OnePlus Nord 6 की पहली झलक आई सामने, रिटेल बॉक्स हुआ लीक

OnePlus Nord 6 का इंतजार कर रहे यूजर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है, लॉन्च से पहले ही इसका रिटेल बॉक्स लीक हो गया है। आइए जानते है...

Edited By: Ashutosh Ojha | Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 20, 2026, 01:10 PM (IST)

OnePlus Nord 5 (8)

photo icon OnePlus Nord 5 specs leak

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OnePlus Nord 6 को लेकर लॉन्च से पहले ही बड़ी जानकारी सामने आ गई है, जिससे यूजर्स के बीच उत्साह और भी बढ़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह नया स्मार्टफोन जल्द ही भारत में लॉन्च हो सकता है और इसे कंपनी के पिछले मॉडल OnePlus Nord 5 का अपग्रेड माना जा रहा है, जिसे जुलाई 2025 में पेश किया गया था, हाल ही में एक टिप्स्टर Yogesh Brar द्वारा इस फोन के रिटेल बॉक्स की तस्वीर लीक की गई है, जिसमें इसके कई अहम फीचर्स का खुलासा हुआ है। इस लीक के बाद माना जा रहा है कि OnePlus Nord 6 प्रीमियम फीचर्स के साथ मिड-रेंज सेगमेंट में बड़ा धमाका कर सकता है। news और पढें: OnePlus Nord 6 फोन होगा OnePlus Nord 5 से काफी महंगा! लीक में मिली जानकारी

प्रोसेसर और डिस्प्ले

लीक हुई जानकारी के अनुसार, OnePlus Nord 6 में दमदार परफॉर्मेंस के लिए Snapdragon 8 सीरीज का प्रोसेसर दिया जा सकता है, जिसे पहले भी Snapdragon 8s Gen 4 होने की उम्मीद जताई गई थी। डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.78-inch का AMOLED स्क्रीन मिल सकता है, जो 1.5K रेजोल्यूशन और 165Hz के हाई रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। यह फीचर खासतौर पर गेमिंग और स्मूद स्क्रॉलिंग के लिए बेहद शानदार माना जाता है। OnePlus ने हाल ही में अपने दूसरे फोन्स में भी हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले दिए हैं। news और पढें: OnePlus ने टीजर जारी कर किया नए फोन के लॉन्च का ऐलान, मिलेंगे दमदार फीचर्स

OnePlus Nord 6 news और पढें: OnePlus Nord 6 के लॉन्च में हो सकती है देरी, EEC सर्टिफिकेशन में आया सामने

कैमरा और बैटरी

कैमरा सेक्शन में भी OnePlus Nord 6 काफी मजबूत नजर आ रहा है। लीक के मुताबिक, इसमें 50MP का प्राइमरी रियर कैमरा दिया जा सकता है, जिसमें OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन) सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा, सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है, जिसमें ऑटोफोकस फीचर भी मौजूद होगा। बैटरी की बात करें तो यह फोन 9000mAh की बड़ी बैटरी के साथ आ सकता है, जो अब तक भारत में किसी भी OnePlus स्मार्टफोन में सबसे बड़ी बैटरी हो सकती है। साथ ही इसमें 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की भी उम्मीद है, जिससे फोन जल्दी चार्ज हो सकेगा।

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कलर्स और वेरिएंट्स

बाकी फीचर्स की बात करें तो OnePlus Nord 6 को ब्लैक, मिंट और सिल्वर जैसे तीन कलर ऑप्शन में पेश किया जा सकता है। यह स्मार्टफोन 8GB और 12GB RAM वेरिएंट्स में उपलब्ध हो सकता है, जिसमें 256GB तक की स्टोरेज दी जाएगी, लॉन्च टाइमलाइन की बात करें तो रिपोर्ट्स के अनुसार, इसे अप्रैल के पहले हफ्ते में भारत में लॉन्च किया जा सकता है और 7 अप्रैल इसकी संभावित तारीख मानी जा रही है।