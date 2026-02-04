OnePlus Nord 6 के लॉन्च में हो सकती है देरी, EEC सर्टिफिकेशन में आया सामने

OnePlus अपने नए मिड-रेंज स्मार्टफोन Nord 6 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, पहले यह फोन मार्च में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होने की उम्मीद थी, लेकिन हाल ही में कुछ लीक रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कंपनी ने इसके लॉन्च को लगभग एक महीने के लिए टाल दिया है। OnePlus Nord 5 पिछले साल जुलाई में भारत में लॉन्च हुआ था और यह Dry Ice, Marble Sands और Phantom Grey कलर्स में उपलब्ध है। Nord 5 में Snapdragon 8s Gen 3 चिपसेट के साथ 12GB तक LPDDR5x RAM दी गई थी। Nord 6 के लॉन्च से पहले इसके स्पेसिफिकेशन और फीचर्स ऑनलाइन लीक होने लगे हैं। और पढें: लॉन्च से पहले OnePlus Nord 6 यहां हुआ लिस्ट, रिवील हुए अहम स्पेसिफिकेशन

लॉन्च में देरी हो सकती है

टिप्स्टर Yogesh Brar (@heyitsyogesh) ने बताया कि OnePlus Nord 6 की लॉन्च डेट को लगभग एक महीने के लिए स्थगित किया गया है। पहले यह फोन मार्च की शुरुआत में लॉन्च होने वाला था, लेकिन अब कंपनी इसे अप्रैल में लॉन्च करने की योजना बना रही है। इसके साथ ही Nord 6 को Eurasian Economic Commission (EEC) की सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा गया है, जहां इसे CPH2795 मॉडल नंबर के तहत मंजूरी मिली। यह मंजूरी 3 फरवरी को दी गई थी और 21 जनवरी 2031 तक वैध रहेगी। हालांकि इस लिस्टिंग में स्मार्टफोन के बाकी फीचर्स का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फोन जल्दी ही कुछ ग्लोबल मार्केट्स में उपलब्ध हो सकता है। और पढें: OnePlus Nord 6 दमदार फीचर्स के लेगा एंट्री, इन सर्टिफिकेशन साइट पर हुआ लिस्ट

स्पेसिफिकेशन और बेंचमार्क स्कोर

OnePlus Nord 6 को हाल ही में Geekbench बेंचमार्क प्लेटफॉर्म पर भी देखा गया है। बेंचमार्क में यह फोन 2019 पॉइंट्स सिंगल-कोर और 6503 पॉइंट्स मल्टी-कोर परफॉर्मेंस में स्कोर करने में सफल रहा। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह स्मार्टफोन Octa-Core Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट के साथ आएगा, जिसका पीक क्लॉक स्पीड 3.21GHz है और इसे 12GB रैम और Android 16 के साथ पेश किया जाएगा। और पढें: OnePlus Turbo 6 और Turbo 6V इस तारीख को होंगे लॉन्च, मिलेंगे ये फीचर्स

कैमरा और चार्जिंग फीचर्स

लीक रिपोर्ट्स के अनुसार Nord 6 में 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट हो सकता है। इसके रियर में 50MP का प्राइमरी कैमरा भी दिया जा सकता है। इसके अलावा Nord 6 पहले ही TUV, IMEI, SIRIM और TDRA सर्टिफिकेशन वेबसाइट्स पर देखा जा चुका है। आने वाले महीनों में OnePlus Nord 6 के बारे में और अधिक जानकारी सामने आने की उम्मीद है, जिससे फोन के डिजाइन, बैटरी और कैमरा फीचर्स का पूरा खुलासा हो सकेगा।