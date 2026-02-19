comscore
Nothing Phone 4a Series के लॉन्च से पहले हुआ बड़ा खुलासा, मिलेगा Snapdragon Chipset

Nothing जल्द ही अपनी नई Phone 4a सीरीज भारत में लॉन्च करने वाली है। इसमें दो मॉडल, Phone 4a और Phone 4a Pro शामिल होंगे। कंपनी ने बताया है कि दोनों फोन Snapdragon चिपसेट से लैस होंगे। आइए जानते हैं...

Edited By: Ashutosh Ojha | Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 19, 2026, 06:40 PM (IST)

Nothing जल्द ही अपनी नई Phone 4a सीरीज भारत में लॉन्च करने जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस सीरीज की लॉन्चिंग मार्च के पहले सप्ताह में होने की संभावना है। कंपनी की नई लाइनअप में दो मॉडल शामिल होने की उम्मीद है, Phone 4a और Phone 4a Pro Nothing ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर इस सीरीज की लॉन्च डेट की घोषणा की और फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन का टीजर भी जारी किया है। कंपनी ने खुलासा किया है कि दोनों ही मॉडल Snapdragon चिपसेट से लैस होंगे, लेकिन अभी तक इस चिपसेट का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। news और पढें: लॉन्च से पहले ही वेबसाइट पर लिस्ट हुआ Infinix Note 60 Pro और Note 60, मिलेंगे भर-भर के फीचर्स

प्रोसेसर और डिस्प्ले

कहा जा रहा है कि Nothing Phone 4a सीरीज में Snapdragon 7s Gen 4 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर का इस्तेमाल हो सकता है, जिसकी पीक क्लॉक स्पीड लगभग 2.71GHz हो सकती है। इसके साथ फोन में 5400mAh की बड़ी बैटरी दी जा सकती है और 50W की वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलने की उम्मीद है। वहीं स्टैंडर्ड मॉडल में 6.7-inch का 1.5K AMOLED डिस्प्ले होने की संभावना है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा। हालांकि कंपनी ने अभी तक कैमरा, बैटरी क्षमता और डिस्प्ले जैसे बाकी फीचर्स का खुलासा नहीं किया है, लेकिन आने वाले हफ्तों में इन्हें भी पेश किया जाएगा। news और पढें: कोडिंग करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! Anthropic ने लॉन्च किया Claude Sonnet 4.6

कीमत और कलर्स

कीमतों की बात करें तो Nothing Phone 4a Pro यूरोप में EUR 499 (लगभग ₹54,000) से शुरू होगी और 12GB+256GB वैरिएंट की कीमत EUR 569 (लगभग ₹61,000) तक हो सकती है। फोन को ब्लैक, सिल्वर और पिंक कलर वेरिएंट में पेश किया जा सकता है। वहीं Nothing Phone 4a का बेस मॉडल EUR 409 (लगभग ₹44,000) में उपलब्ध होगा और टॉप वेरिएंट 12GB+256GB EUR 449 (लगभग ₹48,000) में बिक सकता है। यह मॉडल ग्लोबली ब्लैक, ब्लू, पिंक और व्हाइट कलर में उपलब्ध होगा।

कहा से खरीद सकते हैं

भारत में Nothing Phone 4a सीरीज Flipkart के माध्यम से उपलब्ध होगी। आने वाले हफ्तों में कंपनी पूरी स्पेसिफिकेशन और लॉन्च डेट की आधिकारिक घोषणा करेगी।