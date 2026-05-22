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40000 रुपये से कम में खरीदें 1.5 Ton AC, एक 60 डिग्री की गर्मी में कमरे को बना देगा कश्मीर

1.5 Ton AC under 40000 on Amazon Best deal in 2026 Price in India specs offer: एसी को खरीदने का बढ़िया मौका। 1.5 Ton AC पर मिल रही बढ़िया डील

Edited By: Manisha| Published By: Manisha| Published: May 22, 2026, 05:28 PM (IST)

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AC Deals

मई की गर्मी में AC की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। अब तो ऐसा हो गया है कि 1 टन एसी छोटे कमरे को भी ठंडा करने में काफी समय लगा रहा है।

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1.5 Ton AC

अगर आप अपने घर में 1.5 टन एसी लगाने की सोच रहे हैं, तो अमेजन आपके लिए कई सुनहरे ऑफर्स लेकर आया है।

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AC Under 40000

Amazon से आप 40,000 रुपये से कम की कीमत में 1.5 टन एसी खरीद सकेंगे, जिसमें आपको 5 स्टार व 3 स्टार रेटिंग वाले एसी खरीद के लिए उपलब्ध होंगे।

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Voltas 185V Vectra CAR 1.5 ton 5 star,New star rated, inverter Split AC

Voltas 185V Vectra CAR 1.5 ton 5 star,New star rated, inverter Split AC को Amazon से 38,989 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस एसी पर बैंक कार्ड के जरिए 2500 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो यह 1.5 टन का एसी है, जो कि 5 स्टार रेटिंग के साथ आता है। कंपनी ने इस एसी में 4 एडजस्टमेंट कूलिंग मोड्स दिए हैं। साथ ही यह Anti Dust Filter, Antimicrobial Protection, Anti-Corrosive Coating, LED Display, Self Diagnosis, Sleep Mode जैसे स्पेशल फीचर से लैस है।

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Haier 1.5 Ton 3 Star,New star rated,Wi-Fi HEXA Inverter Split AC

Haier 1.5 Ton 3 Star,New star rated,Wi-Fi HEXA Inverter Split AC को 39,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस एसी पर अमेजन बैंक कार्ड के जरिए 3000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो यग 1.5 टन का एसी 3 स्टार रेटिंग के साथ आता है। कंपनी की मानें, तो यह एसी Supersonic Cooling सपोर्ट के साथ आता है जो कि 10 सेकेंडर में 60 डिग्री की गर्मी में भी ठंडक प्रोवाइड करेगा। यह 5700 वॉट मैक्स कूलिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करता है।

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Godrej 1.5 Ton 5 Star,New Star rated, 5 Years Comprehensive Warranty, AI powered, 5-In-1 Convertible Cooling Inverter Split AC

Godrej 1.5 Ton 5 Star,New Star rated, 5 Years Comprehensive Warranty, AI powered, 5-In-1 Convertible Cooling Inverter Split AC को अमेजन से 38,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। बैंक कार्ड के जरिए एसी पर 1500 रुपये का ऑफ मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो यह 1.5 टन एसी 5 स्टार रेटिंग देता है। इसमें 5-in-1 convertible मोड्स दिए गए हैं।

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Hitachi 1.5 Ton 3 Star Xpandable+ Inverter Split AC

Hitachi 1.5 Ton 3 Star Xpandable+ Inverter Split AC को अमेजन से 37,690 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस पर बैंक कार्ड के जरिए 2500 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। यह 1.5 टन एसी 3 स्टार रेटिंग के साथ आता है। इस एसी में 100% Copper व 4 वे स्विंग ऑप्शन मिलता है। साथ ही कंपनी ने इसमें Ice Clean फीचर दिया है।

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Blue Star 1 Ton 5 Star,New Star rated,Smart Inverter Split AC

Blue Star 1 Ton 5 Star,New Star rated,Smart Inverter Split AC को अमेजन से 37989 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस पर 1500 रुपये का डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। फीचर्स की बात करें, तो यह 1 टन एसी है, जो कि 5 स्टार रेटिंग के साथ आता है। इसमें 4 वे स्विंग ऑप्शन मिलते हैं। साथ ही इसमें DigiQ Hepta Sensors मिलते हैं, जो कि भरी गर्मी में आपको ठंडक प्रोवाइड करते हैं।