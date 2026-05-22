40000 रुपये से कम में खरीदें 1.5 Ton AC, एक 60 डिग्री की गर्मी में कमरे को बना देगा कश्मीर

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Voltas 185V Vectra CAR 1.5 ton 5 star,New star rated, inverter Split AC

Voltas 185V Vectra CAR 1.5 ton 5 star,New star rated, inverter Split AC को Amazon से 38,989 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस एसी पर बैंक कार्ड के जरिए 2500 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो यह 1.5 टन का एसी है, जो कि 5 स्टार रेटिंग के साथ आता है। कंपनी ने इस एसी में 4 एडजस्टमेंट कूलिंग मोड्स दिए हैं। साथ ही यह Anti Dust Filter, Antimicrobial Protection, Anti-Corrosive Coating, LED Display, Self Diagnosis, Sleep Mode जैसे स्पेशल फीचर से लैस है।