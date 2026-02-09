Nothing Phone 4a और 4a Pro जल्द करेगा मार्केट में एंट्री, EEC सर्टिफिकेशन डेटाबेस पर हुआ लिस्ट

और पढें: Nothing Phone 4a जल्द होगा ग्लोबली लॉन्च, मिल सकते हैं ये फीचर्स

Nothing इस साल अपने नए फोन Nothing Phone 4a और Nothing Phone 4a Pro को लॉन्च करने जा रही है, हाल ही में Nothing Phone 4a को UAE के TDRA (Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority) सर्टिफिकेशन डेटाबेस में देखा गया है, जिसमें इसका मॉडल नंबर A069 है। इसके अलावा दोनों ही नए स्मार्टफोन को यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी (EEC) सर्टिफिकेशन डेटाबेस में भी लिस्ट किया गया है। इससे साफ संकेत मिलता है कि कंपनी जल्द ही इन फोन को भारत और बाकी ग्लोबल मार्केट में पेश करने वाली है। कंपनी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि इस साल वह अपने फ्लैगशिप मॉडल Nothing Phone 4 को लॉन्च नहीं करेगी और ध्यान केवल 4a सीरीज पर केंद्रित करेगी। और पढें: Nothing ला रहा AMOLED डिस्प्ले और 5080mAh बैटरी वाला फोन, लिस्टिंग से हुआ कंफर्म

4 a मॉडल्स की कीमत पिछले वेरिएंट्स से ज्यादा होगी

नई लिस्टिंग से यह भी जानकारी मिली है कि Nothing Phone 4a और Phone 4a Pro के लॉन्च में कीमत में इजाफा होने की संभावना है। रिपोर्ट्स के अनुसार, Nothing Phone 4a की कीमत लगभग $475 (करीब ₹43,000) हो सकती है, जिसमें 12GB रैम और 256GB स्टोरेज की कॉन्फिगरेशन शामिल होगी। वहीं Pro मॉडल की कीमत लगभग $540 (करीब ₹49,000) हो सकती है। यह पिछले मॉडल्स के मुकाबले काफी महंगा होगा जैसे, Nothing Phone 3a और 3a Pro भारत में ₹22,999 और ₹27,999 में लॉन्च हुए थे, जिसमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज दी गई थी। और पढें: Nothing Phone 4a और 4a Pro लॉन्च से पहले कीमत हुई लीक, फीचर्स भी आए सामने!

प्रोसेसर और फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो Nothing Phone 4a में Snapdragon 7s सीरीज प्रोसेसर मिलने की संभावना है। वहीं Pro वेरिएंट में Snapdragon 7 सीरीज चिपसेट दिया जा सकता है। पिछले मॉडल्स की तरह नए फोन में भी 4nm प्रोसेस टेक्नोलॉजी वाले ऑक्टा-कोर प्रोसेसर होंगे, जो परफॉर्मेंस और बैटरी एफिशिएंसी दोनों में सुधार करेंगे। दोनों ही फोन में 12GB तक रैम और 256GB तक स्टोरेज ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। डिजाइन के मामले में Nothing हमेशा अपने यूनिक ट्रांसपेरेंट बैक और LED लाइटिंग फीचर्स के लिए जाना जाता है, जिससे उम्मीद है कि 4a सीरीज में भी यह फीचर्स बनाए रखे जाएंगे।

कंपनी के CEO Carl Pei ने भी दिया संकेत

कंपनी के CEO Carl Pei ने भी संकेत दिया है कि इस साल कंपनी का फोकस फ्लैगशिप फोन के बजाय 4a मॉडल्स पर रहेगा। इससे साफ है कि Nothing अपने मिड-रेंज स्मार्टफोन से ज्यादा मार्केट शेयर हासिल करना चाहती है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो Nothing Phone 4a और 4a Pro भारत सहित ग्लोबल मार्केट में जल्द ही लॉन्च हो सकते हैं।

