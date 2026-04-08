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दमदार फीचर्स और क्रेजी डिजाइन वाले Nothing फोन पर 3000 का फाडू डिस्काउंट, हाथ न फिसलने दें धांसू Offer

Nothing Phone 4a Pro 5G get 3000 discount on vijay sales price specs offer grab now: नथिंग के लेटेस्ट फोन को विजय सेल्स से धांसू ऑफर के साथ खरीदा जा सकता है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Apr 08, 2026, 02:37 PM (IST)

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Nothing Phone 4a Pro 5G Chipset

स्मूथ वर्किंग और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए Nothing Phone 4a Pro फोन में क्वालकॉम का Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर दिया है। इसके साथ 12GB तक रैम और 256GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलती है।

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Nothing Phone 4a Pro 5G Display

Nothing Phone 4a Pro में 6.83 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज और रेजलूशन 1.5के है। इसको HDR10+ का सपोर्ट मिला है। इस पर Corning Gorilla Glass 7i लगाया गया है।

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Nothing Phone 4a Pro 5G Front Camera

कंपनी ने वीडियो कॉलिंग के लिए नथिंग फोन 4ए प्रो में 32MP का कैमरा दिया है। यह Samsung KD1 सेंसर है, जिसका अपर्चर f/2.2 है। इससे 4के वीडियो शूट की जा सकती है।

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Nothing Phone 4a Pro 5G Camera

Nothing Phone 4a Pro में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें प्राइमरी सेंसर के तौर पर 50MP का Sony LYT700c सेंसर दिया है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा वाइड और 50MP का टेलीफोटो लेंस मिलता है। इससे आप 4के वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं।

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Nothing Phone 4a Pro 5G Battery

इस 5जी स्मार्टफोन की बैटरी 5400mAh की है। इसको 50 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसे IP65 की रेटिंग दी गई है। इसका मतलब है कि फोन डस्ट और वॉटर रसिस्टेंट है।

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Nothing Phone 4a Pro 5G Other Details

कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए Nothing Phone 4a Pro में सिम कार्ड, वाईफाई, 5जी, 4जी, ब्लूटूथ, जीपीएस, एनएफसी और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है। इसकी डायमेंशन 163.6x 76.6×7.9mm और वजन 210 ग्राम है।

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Nothing Phone 4a Pro 5G Price

Nothing Phone 4a Pro की कीमत 39,999 रुपये है। इस दाम में 8GB+128GB स्टोरेज मॉडल मिलता है। इसके 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 42,999 रुपये रखी गई है। इसका 12GB+256GB स्टोरेज ऑप्शन 45,999 रुपये में उपलब्ध है।

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Nothing Phone 4a Pro 5G Offers

ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से फोन 4ए प्रो को खरीदने पर 3000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस स्मार्टफोन पर 12 महीने के लिए 3,583 रुपये की EMI दी जा रही है। हालांकि, साइट पर यह साफ नहीं किया गया है कि इस डिवाइस पर एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है या नहीं।