दमदार फीचर्स और क्रेजी डिजाइन वाले Nothing फोन पर 3000 का फाडू डिस्काउंट, हाथ न फिसलने दें धांसू Offer

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Nothing Phone 4a Pro 5G Offers

ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से फोन 4ए प्रो को खरीदने पर 3000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस स्मार्टफोन पर 12 महीने के लिए 3,583 रुपये की EMI दी जा रही है। हालांकि, साइट पर यह साफ नहीं किया गया है कि इस डिवाइस पर एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है या नहीं।