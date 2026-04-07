Nothing का यह 5G स्मार्टफोन हुआ महंगा, 3000 रुपये तक बढ़ी कीमत

Nothing लवर्स के लिए बुरी खबर है। कंपनी ने मिड रेंज में आने वाले Nothing Phone 3a Lite की कीमत में इजाफा किया है। अब ग्राहकों को इस फोन को खरीदने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। इसमें MediaTek Dimensity 7300 Pro चिपसेट, 256GB स्टोरेज और AMOLED स्क्रीन मिलती है। इसके साथ 50MP का मेन और 16MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। इसकी बैटरी 5000mAh की है। इसे पिछले साल नवंबर में पेश किया गया था। और पढें: यूनीक डिजाइन वाले Nothing फोन पर 6100 रुपये का Discount, Flipkart दे रहा फाडू Offer

Nothing Phone 3a Lite New Price

91मोबाइल्स की रिपोर्ट के मुताबिक, नथिंग फोन 3ए लाइट भारत में महंगा हो गया है। इस स्मार्टफोन की कीमत में 3000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। यानी कि अब इस स्मार्टफोन की कीमत 21,999 रुपये की बजाय 24,999 से शुरू होगी। और पढें: Nothing Phone (4a) और Phone (4a) Pro की पहली सेल आज, मिलेगी 4000 तक की बंपर छूट

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह प्राइस हाइक नए स्टॉल में आने वाले फोन पर किया गया है। पुराना स्टॉक पुरानी कीमत के साथ ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर लिस्ट है। इसके पुराने यूनीट को पुरानी कीमत पर खरीदा जा सकता है।

क्यों बढ़ी कीमत ?

नथिंगफोन 3ए लाइट की कीमत मेमोरी की बढ़ती लागत की वजह से बढ़ाई गई है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अन्य ब्रांड के स्मार्टफोन्स के दाम बढ़ सकते हैं।

ऐसे हैं फोन के स्पेसिफिकेशन

नथिंगफोन 3ए लाइट में Android 15 पर काम करने वाला Nothing OS 3.5 ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस स्मार्टफोन में 6.77 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले दिया है। इसका एडेप्टिव रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 1300 निट्स है। इसका रेजलूशन 1080 x 2392 पिक्सल है। इसको HDR10+ का सपोर्ट मिला है।

सीमलेस फंक्शनिंग के लिए स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 7300 Pro प्रोसेसर, Mali-G615 MC2 GPU और 256GB स्टोरेज दी गई है, जिसे 2 टीबी तक एक्सपेंड किया जा सकता है। इसमें 50MP का मेन लेंस, 8MP का अल्ट्रा वाइड और 2MP का मैक्रो लेंस मिलता है। इससे 4के वीडियो शूट की जा सकती है। सेल्फी के लिए 16MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.45 है।

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बैटरी और अन्य डिटेल

इस मोबाइल फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है। इसको 33W फास्ट चार्जिंग मिलती है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में वाईफाई, जीपीएस, सिम कार्ड स्लॉट, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है। इसकी डायमेंशन 164x 78x 8.3mm और वजन 199 ग्राम है।