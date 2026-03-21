यूनीक डिजाइन वाले Nothing फोन पर 6100 रुपये का Discount, Flipkart दे रहा फाडू Offer

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Nothing Phone 4a Pro Price

Nothing Phone 4a Pro की बिक्री Flipkart से की जा रही है। इस स्मार्टफोन की कीमत 39,999 रुपये है। इस कीमत में 8GB+128GB स्टोरेज मॉडल मिल रहा है। इसके 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट का प्राइस 42,999 रुपये रखा गया है। इसके 12GB+256GB स्टोरेज मॉडल का दाम 45,999 रुपये है।