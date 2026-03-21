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यूनीक डिजाइन वाले Nothing फोन पर 6100 रुपये का Discount, Flipkart दे रहा फाडू Offer

Unique Design Nothing Phone 4a Pro Gets 6100 Discount Flipkart Offer Price Specification: नथिंगफोन 4ए प्रो पर बंपर डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Mar 21, 2026, 12:10 PM (IST)

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Nothing Phone 4a Pro Screen

नथिंग के नए स्मार्टफोन में 6.83 इंच का 260 x 2800 पिक्सल रेजलूशन वाला AMOLED डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज, टच सैंपलिंग रेट 480 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स है। इस पर सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Glass 7i लगा है।

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Nothing Phone 4a Pro Processor

Nothing Phone 4a Pro फोन में क्वालकॉम का Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर और Adreno 722 GPU मिलता है। इसके साथ 12 जीबी तक रैम दी गई है। इसमें 256 जीबी तक स्टोरेज मिलती है।

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Nothing Phone 4a Pro Battery

नथिंग फोन 4ए प्रो में 5400mAh की बैटरी मिलती है। इसको 50 वॉट वायर फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसमें स्टीरियो स्पीकर भी दिए गए हैं।

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Nothing Phone 4a Pro Camera

इस 5जी स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 50MP का Sony LYT700 लेंस, 8MP का अल्ट्रा-वाइड IMX355 सेंसर और 50MP का Samsung JN5 लेंस है। इसके कैमरे से आप 4के वीडियो शूट कर सकते हैं।

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Nothing Phone 4a Pro Front Camera

Nothing का यह स्मार्टफोन 32MP फ्रंट कैमरा से लैस है। इस लेंस का अपर्चर f/2.2 है। इसके जरिए भी 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।

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Nothing Phone 4a Pro Other Specs

Nothing Phone 4a Pro फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक के साथ-साथ डुअल सिम, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, एनएफसी और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है। इस डिवाइस का वजन 210 ग्राम है।

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Nothing Phone 4a Pro Price

Nothing Phone 4a Pro की बिक्री Flipkart से की जा रही है। इस स्मार्टफोन की कीमत 39,999 रुपये है। इस कीमत में 8GB+128GB स्टोरेज मॉडल मिल रहा है। इसके 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट का प्राइस 42,999 रुपये रखा गया है। इसके 12GB+256GB स्टोरेज मॉडल का दाम 45,999 रुपये है।

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Nothing Phone 4a Pro Deals

SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर 4000 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके साथ 2100 रुपये का कैशबैक मिल रहा है। इस तरह पूरे 6100 रुपये का फायदा उठाया जा सकता है। इसके अलावा, स्मार्टफोन पर 3417 रुपये की EMI दी जा रही है।