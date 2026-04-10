Motorola Razr 70 की इमेज लॉन्च से पहले लीक, देखने को मिली पहली झलक

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 10, 2026, 10:58 AM (IST)
Motorola Razr 70 पिछले कई दिनों से लॉन्चिंग को लेकर चर्चा में बना हुआ है। इस फोन के फीचर्स से जुड़ी कई लीक्स सामने आ चुकी हैं। अब अपकमिंग फोन की इमेज लीक हुई है। इसमें डिवाइस के कलर और डिजाइन को देखा जा सकता है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक फोन की लॉन्चिंग या फिर फीचर को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। और पढें: 9 अप्रैल को लॉन्च होगा Ai+ Nova Flip 5G, मिलेंगे ये भर-भर के फीचर्स
जीएसएम एरिना ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि Motorola Razr 70 की इमेज YTECHB.COM की ओर से जारी की गई है। इस तस्वीर को देखें, तो फोन का डिजाइन मौजूदा रेजर 60 जैसा है। इसमें मौजूदा मॉडल जैसा कैमरा सेटअप दिया गया है। और पढें: Motorola Razr 70 की अहम डिटेल लीक, जल्द देगा शानदार कलर ऑप्शन के साथ दस्तक
रिपोर्ट की मानें, तो इस स्मार्टफोन को चार शानदार कलर ऑप्शन Pantone Sporting Green, Pantone Hematite और Pantone Violet Ice में लाया जा सकता है। इसमें 6.9 इंच का मेन डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इसका रेजलूशन 1080×2640 पिक्सल होगा। इसके साथ 3.63 इंच की कवर स्क्रीन दी जाएगी। और पढें: Motorola Razr 70 Ultra के लॉन्च से पहले डिजाइन और डाइमेंशन का हुआ खुलासा, लीक हुए CAD रेंडर्स
इस स्मार्टफोन को 8GB/12GB/16GB रैम और 256GB/512GB/1TB स्टोरेज ऑप्शन में उपलब्ध कराया जा सकता है। फोटोग्राफी के लिए हैंडसेट में 50MP का प्राइमरी और 50MP का टेलीफोटो लेंस मिल सकता है। वहीं, सेल्फी के लिए हैंडसेट में 32MP का कैमरा दिया जाएगा।
मोटोरोला रेजर 70 4500mAh बैटरी से लैस हो सकता है। इसे फास्ट चार्जिंग मिल सकती है। इसके साथ फोन में वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए जा सकते हैं।
पुरानी लीक्स और रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोटोरोला रेजर 70 को अप्रैल के अंत या फिर मई की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी कीमत प्रीमियम सेगमेंट में रखी जा सकती है, जहां इसका मुकाबला सैमसंग के फोन्स से होगा।
मोटो रेजर 60 को पिछले साल पेश किया गया था। यह स्मार्टफोन 6.96 इंच की मेन स्क्रीन के साथ आता है। इसमें 3.63 इंच का डिस्प्ले मिलता है। पावर के लिए फोन में MediaTek Dimensity 7400X चिपसेट और 256 जीबी स्टोरेज दी गई है। इसमें 32MP सेल्फी कैमरा के साथ 50MP का मेन और 13MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है।
इस स्मार्टफोन में स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं, जो Dolby Atmos से लैस हैं। इसके साथ फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा मिलती है। इसे IP48 की रेटिंग दी गई है।
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