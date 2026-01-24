Motorola Edge 70 Fusion Geekbench पर हुआ लिस्ट, दमदार परफॉर्मेंस की दिखी झलक

Motorola का अपकमिंग स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Fusion लॉन्च से पहले लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। Tipster Abhishek Yadav(@yabhishekhd) के अनुसार, अब यह फोन Geekbench बेंचमार्क वेबसाइट पर दिखाई दिया है, जिससे इसके प्रोसेसर और परफॉर्मेंस की अहम जानकारी सामने आई है, पहले खबरें थीं कि यह फोन Snapdragon 7s Gen 3 चिपसेट के साथ आएगा लेकिन लेटेस्ट Geekbench लिस्टिंग से संकेत मिलता है कि इसमें Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर दिया जा सकता है। बेंचमार्क स्कोर के मुताबिक, फोन ने Single-Core टेस्ट में 1215 पॉइंट्स और Multi-Core टेस्ट में 3186 पॉइंट्स हासिल किए हैं। इससे साफ है कि यह फोन मिड-रेंज सेगमेंट में अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला हो सकता है। और पढें: OnePlus Turbo 6 और Turbo 6V इस तारीख को होंगे लॉन्च, मिलेंगे ये फीचर्स

चिपसेट और Android वर्जन

Geekbench लिस्टिंग के अनुसार, Motorola Edge 70 Fusion Android 16 पर रन करता हुआ देखा गया है। फोन में 11.14GB RAM दिखी है, जिसे कंपनी मार्केट में 12GB RAM के तौर पर पेश कर सकती है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें ऑक्टा-कोर CPU दिया गया है, जिसमें एक प्राइम कोर 2.71GHz, 3-Core 2.40GHz और 4-Core 1.80GHz की स्पीड पर काम करते हैं। यही क्लॉक स्पीड्स Snapdragon 7s Gen 4 की ओर इशारा करती हैं। यह चिपसेट गेमिंग, मल्टीटास्किंग और डेली यूज के लिए बेहतर बैलेंस ऑफर कर सकता है। और पढें: OnePlus Turbo का लीक हुआ डिजाइन, भारत में लॉन्च हो सकता है Nord CE 6 के नाम से

डिस्प्ले और कैमरा

लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, Motorola Edge 70 Fusion में 6.78-inch का AMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है, जो 1.5K रेजोल्यूशन और 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा। इससे यूजर्स को स्मूद स्क्रॉलिंग और शानदार विजुअल एक्सपीरियंस मिलेगा। फोन के दो वेरिएंट आ सकते हैं 8GB RAM और 12GB RAM, दोनों में 256GB स्टोरेज मिलने की उम्मीद है। कैमरा सेक्शन की बात करें तो इसके रियर में 50MP Sony LYTIA प्राइमरी कैमरा दिया जा सकता है, जबकि फ्रंट में 32MP का सेल्फी कैमरा मिलने की संभावना है, जो वीडियो कॉलिंग और सोशल मीडिया के लिए काफी अच्छा माना जा रहा है। और पढें: Poco Pad X1 and Pad M1 Launched: जानिए फीचर्स और कीमत

Trending Now

बैटरी और ड्यूरेबिलिटी

बैटरी और ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी Motorola Edge 70 Fusion बेहतर हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें 7000mAh की बड़ी बैटरी दी जा सकती है, जो 68W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। इसके अलावा फोन को IP68 + IP69 रेटिंग मिल सकती है, इसमें MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन भी होने की बात कही जा रही है। Motorola इस फोन के लिए तीन साल के OS अपडेट्स देने की तैयारी में है। कलर ऑप्शंस में Blue Surf, Country Air, Orient Blue, Sporting Green और Silhouette शामिल हो सकते हैं। कीमत की बात करें तो यह फोन पिछले साल लॉन्च हुए Motorola Edge 60 Fusion (₹22,999) की रेंज के आसपास लॉन्च हो सकता है।