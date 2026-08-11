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Lava Smart 4 शानदार फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च, कीमत 9000 रुपये से कम

Lava Smart 4 को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। यह कंपनी का बजट फोन है, जिसमें 5000mAh बैटरी और Android 16 जैसे फीचर्स मिलते हैं।

Edited by Ajay Verma |Published: Aug 11, 2026, 09:39 AM (IST)

lava smart

भारतीय स्मार्टफोन मेकर Lava ने बजट सेगमेंट में नए फोन Lava Smart 4 को पेश किया है। इस डिवाइस की कीमत 9 हजार रुपये से कम है। इसमें एलसीडी स्क्रीन दी गई है। इसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज है। इसमें 8MP का कैमरा मिलता है। इसके अलावा, स्मार्टफोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाली 5000mAH की बैटरी दी गई है। चलिए जानते हैं लावा के स्मार्ट 4 की कीमत और फीचर के बारे में नीचे…

कितनी है Lava Smart 4 की कीमत ?

लावा का यह मोबाइल फोन दो कलर ऑप्शन Konark Gold और Ajanta Grey में अवेलेबल है। इसकी कीमत 8,499 रुपये रखी गई है। इसे ऑफिशियल रिटेल आउटलेट और अन्य रिटेल प्लेटफॉर्म से खरीदा जा सकता है।

Lava Smart 4 के स्पेसिफिकेशन ?

Specification Details
Colors Konark Gold, Ajanta Grey
Display 6.56-inch qHD LCD
Resolution 960 × 540 pixels
Refresh Rate 90Hz
Processor Unisoc SC9863A Octa-Core
GPU IMG8322
RAM 3GB
Storage 32GB
Expandable Storage Up to 512GB via microSD card
Operating System Android 16 Go Edition
Rear Camera 8MP with LED Flash
Front Camera 5MP
Security Fingerprint Sensor, Face Unlock
Durability MIL-STD-810H Military-Grade Certification
Audio FM Radio, Powerful Speaker
Battery 5000mAh
Charging 10W
SIM SIM Card Slot
Connectivity Wi-Fi, GPS, Bluetooth
Port USB Type-C
Audio Jack Yes

कंपनी के मुताबिक, लावा स्मार्ट 4 में 6.56 इंच का qHD LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजलूशन 960 x 540 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज है। स्मूथ वर्किंग के लिए मोबाइल फोन में Unisoc SC9863A ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और IMG8322 GPU दिया है। इसके साथ 3 जीबी रैम और 32 जीबी इंटरनल स्टोरेज मिलती है। इसे एसडी कार्ड की मदद से 512 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है।

यह स्मार्टफोन Android 16 गो एडिशन पर काम करता है। इस फोन के बैक में 8MP का कैमरा दिया गया है। इसके साथ LED फ्लैश लाइट मिलती है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फ्रंट में 5MP का कैमरा दिया है।

सुरक्षा के लिहाज से फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक को जगह मिली है। इसे MIL-STD-810H मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन मिला है। यानी कि इसकी बॉडी बहुत मजबूत है। इसके अलावा, हैंडसेट में FM Radio और दमदार साउंड वाला स्पीकर भी मिलता है।

बैटरी

यह फोन 5000mAh बैटरी के साथ आता है। इसे 10 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। कनेक्टिविटी को ध्यान में रखकर फोन में सिम कार्ड स्लॉट, ऑडियो जैक, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया है।

जून में लावा का कौन-सा फोन हुआ लॉन्च ?

लावा स्मार्ट 4 से पहले कंपनी ने Lava Bold N2 5G को भारतीय बाजार में उतारा था। इस स्मार्टफोन की ओरिजनल कीमत 12,999 रुपये है। इसमें 6000mAh बैटरी मिलती है। इसे 18 वॉट के चार्जर से चार्ज किया जा सकता है। इसे आईपी64 की रेटिंग दी गई है।

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फोटो क्लिक करने के लिए मोबाइल फोन में 13MP का कैमरा दिया है, जबकि फ्रंट में 5MP का कैमरा मिलता है। इसके साथ फोन में Unisoc T8200 चिपसेट, 64 जीबी स्टोरेज और 4 जीबी रैम दी गई है। इसमें 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले भी है।