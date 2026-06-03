Lava Bold N2 5G शानदार फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च, कीमत 12 हजार से कम

Lava Bold N2 5G launched in India: लावा ने बजट ग्राहकों को ध्यान में रखकर भारत में नया फोन लॉन्च किया है। यह लावा बोल्ड एन2 5जी है। इस डिवाइस में फास्ट चार्जिंग से लैस 5000mAh की बैटरी दी गई है। इसमें 13MP का कैमरा मिलता है। फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट स्टोर करने के लिए 64 जीबी की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। आइए जानते हैं नए स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत के बारे में विस्तार से… और पढें: Smartphone Launch in June 2026: जून में तहलका मचाने आ रहे ये धाकड़ फोन, मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स

Lava Bold N2 5G के स्पेसिफिकेशन

लावा बोल्ड एन2 एंड्रॉइड 16 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस स्मार्टफोन में 6.75 इंच का एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले दिया है। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz हर्ट्ज है। इसमें फोटो बेहतर फंक्शनिंग और मल्टी-टास्किंग के लिए Unisoc T8200 6nm चिपसेट, 4 जीबी तक रैम और 64 जीबी तक इंटरनल स्टोरेज दी गई है। और पढें: Lava Bold N2 5G फोन का सामने आया फर्स्ट लुक, जल्द उठेगा पर्दा

फोटो और वीडियो के लिए लावा के इस मोबाइल फोन में 13MP का बैक कैमरा दिया गया है, जबकि सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5MP का कैमरा मिलता है। इसके साथ LED फ्लैश लाइट भी मिलती है। इसमें पोट्रेट और नाइट जैसे कैमरा मोड दिए गए हैं। और पढें: मंगल ग्रह के नीचे छिपा है बड़ा राज, क्या अब रोबोट खोलेंगे नया रहस्य?

बैटरी और कनेक्टिविटी

इस लेटेस्ट मोबाइल फोन में 6000mAh की बैटरी दी गई है, जिसे 18W फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसे IP64 की रेटिंग मिली है। इसका मतलब है कि यह वॉटर और डस्ट प्रूफ है। इसके साथ वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, जीपीएस और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं।

कितनी है नए स्मार्टफोन की कीमत ?

लावा बोल्ड एन2 5जी की कीमत 12,999 रुपये रखी गई है। हालांकि, स्पेशल ऑफर के तहत यह फोन 11,999 रुपये में मिलेगा। इस डिवाइस की बिक्री अमेजन इंडिया (Amazon India) पर 9 जून से शुरू होगी। इसे Regal Gold और Billionaire Blue कलर में खरीदा जा सकेगा।

Lava SHARK 2 5G की डिटेल

लावा स्पार्क 2 5जी को हाल ही में लॉन्च किया गया था। इस स्मार्टफोन की कीमत 12 हजार रुपये से कम है। इस मोबाइल फोन में 6.75 इंच का एचडी प्लस एलसीडी डिस्प्ले दिया गया है। इसका रेजलूशन 1612 × 720 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इस फोन में पावर के लिए Unisoc T8200 6nm प्रोसेसर और Mali-G57 MC2 GPU दिया है। इसके साथ 4 जीबी रैम और 64 जीबी इंटरनल स्टोरेज मिलती है।

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यह स्मार्टफोन Android 16 पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इसकी स्टोरेज को एसडी कार्ड की मदद से 1 टीबी तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें फोटो के लिए 13MP का कैमरा दिया गया है, जबकि 5MP का कैमरा मिलता है। इसकी बैटरी 6000mAh की है। इसे 18 वॉट फास्ट चार्जिंग मिली है।