Lava Virat V1 5G और Lava Virat V1 की पहली सेल आज, जानें कीमत से ऑफर तक सबकुछ

Lava Virat V1 5G और Lava Virat V1 को पिछले हफ्ते भारतीय बाजार में उतारा गया था। आज यानी 31 जुलाई 2026 को इस फोन की पहली सेल है, जो दोपहर 12 बजे से ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Flipkart पर लाइव होने वाली है। इस पर बैंक छूट के साथ किफायती EMI मिलेगी। फीचर्स की बात करें, तो दोनों फोन में 13MP का कैमरा दिया गया है। इनमें 6.75 इंच की एचडीप्लस स्क्रीन मिलती है। 5जी वेरिएंट में 6000एमएएच की बैटरी दी गई है, जबकि 4जी मॉडल में 5000mAh की बैटरी मिलती है। और पढें: Lava Virat V1 5G दमदार बैटरी के साथ भारत में लॉन्च, Virat V1 से भी उठा पर्दा

कीमत और ऑफर

Lava Virat V1 5G सिंगल स्टोरेज ऑप्शन में उपलब्ध है। इस फोन की कीमत 11,999 रुपये है। इस पर 600 रुपये का ऑफ और 422 रुपये की ईएमआई मिल रही है। इसके 4जी मॉडल यानी Lava Virat V1 को 8,999 रुपये में घर लाया जा सकेगा। और पढें: Mobile Phones Under 15000: 15 हजार से कम में आने वाले टॉप-8 स्मार्टफोन, बन सकते हैं आपकी पहली पसंद

Lava Virat V1 5G

लावा विराट वी1 5जी एंड्रॉइड 16 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है, जिसमें एक भी ब्लॉटवेयर नहीं है। इसमें 6.75 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है। इसका रेजलूशन 720×1600 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए मोबाइल फोन में UNISOC T8200 चिपसेट और वर्चुअल रैम की सुविधा दी गई है। इसे IP64 रेटिंग मिली है। यानी कि यह पानी में भीगने के बाद भी खराब नहीं होगा।

वीडियो और फोटो के लिए स्मार्टफोन के बैक में 13MP का AI कैमरा दिया है, जबकि फ्रंट में 5MP का कैमरा मिलता है। इसकी इंटरनल स्टोरेज 64GB है। इसमें 6000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। इसे 10 वॉट के फास्ट चार्जर से चार्ज किया जा सकता है। साथ में वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे कनेक्टिविटी स्पेक्स दिए गए हैं।

Lava Virat V1

लावा विराट वी1 में 4जी कनेक्टिविटी है। इसका मतलब है कि यह 4जी फोन है। इसमें 6.75 इंच का HD+ डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज और रेजलूशन 720×1600 पिक्सल है। फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट स्टोर करने के लिए 64 जीबी की स्टोरेज मिलती है। इसे एसडी कार्ड की मदद से 1 टीबी तक बढ़ाया जा सकता है।

फास्ट वर्किंग के लिए मोबाइल में 4 जीबी रैम, वर्चुअल रैम और UNISOC SC9863A चिप दी गई है। इसके साथ बिना ब्लॉटवेयर वाला ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, जो Android 15 Go पर आधारित है। वहीं, फोटो व वीडियो के लिए 13MP का बैक और 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसे IP64 की रेटिंग मिली है।

बैटरी

इस स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी लगी है, जिसे 10 वॉट के चार्जर से चार्ज किया जा सकता है। इसमें सिम कार्ड स्लॉट, वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट मिलता है।

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इस फोन से मिलेगी टक्कर



Moto G45 5G से लावा विराट वी 5जी को जोरदार टक्कर मिलेगी। इस फोन की शुरुआती कीमत 10,999 रुपये है। इसमें 50MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन मिलती है। इसके साथ 5000mAh की बैटरी और Snapdragon 6s Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है।