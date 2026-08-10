Imagine Image 2.0 क्या है? एलन मस्क ने लॉन्च किया धांसू AI इमेज एडिटिंग मॉडल

एलन मस्क की कंपनी xAI ने इमेजिन इमेज 2.0 को लॉन्च कर दिया है। यह एक इमेज जनरेशन और एडिटिंग मॉडल है। जिसकी मदद से आप नई तस्वीरें बना सकते हैं और उनमें बेहद सटीक तरीके से एडिट भी कर सकते हैं। आपको बचा दें यह मॉडल अब ग्रोक के क्वालिटी मोड के तौर पर उपलब्ध है। यूजर्स इसे वेब के अलावा आईओएस और एंड्रॉइड ऐप पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि आने वाले समय में इसका एपीआई भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे डेवलपर्स इसे अपने ऐप्स और दूसरे प्रोफेशनल वर्कफ्लो में इस्तेमाल कर सकेंगे।

इमेज और टेक्स्ट पहले से कितना बेहतर है?

ये नया मॉडल यूजर के निर्देशों को पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है। आप किसी भी तस्वीर में लेआउट, डिजाइन, टेक्स्ट और टाइपोग्राफी को सही तरीके से तैयार कर पाएंगे।

इसका इस्तेमाल करके आप कई चीजें तैयार कर सकते हैं जैसे…

पोस्टर

प्रेजेंटेशन

विज्ञापन

सोशल मीडिया पोस्ट

प्रोडक्ट इमेज

क्रिएटिव डिजाइन

कंपनी के मुताबिक, मॉडल अलग-अलग जनरेशन और एडिटिंग के दौरान तस्वीर के जरूरी हिस्सों को बनाए रखने में भी सक्षम है। इससे क्रिएटर्स को बार-बार पूरी तस्वीर नए सिरे से बनाने की जरूरत कम पड़ेगी।

इस नए मॉडल में यूजर तस्वीर के सिर्फ एक खास हिस्से को चुनकर उसमें बदलाव कर सकता है। इसके लिए Magic Wand टूल दिया गया है। इसकी मदद से तस्वीर के किसी विशेष हिस्से को सिलेक्ट करके उसे एडिट किया जा सकता है, जबकि तस्वीर के बाकी हिस्से को पहले जैसा रखा जा सकता है। इसके अलावा मॉडल में सेगमेंटेशन फीचर भी मौजूद है, जिससे यूजर तस्वीर के किसी खास ऑब्जेक्ट या हिस्से को ज्यादा सटीक तरीके से चुन सकता है।

आप किसी फोटो में सिर्फ कपड़े, बैकग्राउंड या किसी ऑब्जेक्ट को बदलना हो तो पूरे फोटो को दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें Background Removal का फीचर भी है, जिसकी मदद से किसी फोटो से बैकग्राउंड हटाकर सिर्फ मुख्य ऑब्जेक्ट को Transparent Background के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है।

क्या एक साथ कई तस्वीरों का रेफरेंस देकर नई इमेज तैयार हो जाएगी?

इसमें Multi-Reference Editing का फीचर भी दिया गया है। इसके जरिए यूजर एक ही इमेज जनरेशन या एडिटिंग प्रक्रिया में पांच तक तस्वीरों को रेफरेंस के तौर पर अपलोड कर सकता है। इसका फायदा खासतौर पर उन लोगों को होगा, जिन्हें अलग-अलग तस्वीरों के एलिमेंट्स को एक डिजाइन में शामिल करना होता है। अब AI एक ही प्रक्रिया में कई रेफरेंस इमेज को समझकर काम कर सकेगा। यह फीचर प्रोडक्ट फोटोग्राफी, सोशल मीडिया क्रिएटिव, विज्ञापन और दूसरे डिजाइनिंग कामों में उपयोगी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर किसी प्रोडक्ट की अलग-अलग एंगल से ली गई तस्वीरों को रेफरेंस के तौर पर देकर नया क्रिएटिव तैयार किया जा सकता है। इससे डिजाइनिंग प्रक्रिया आसान और तेज होने की उम्मीद है।

इमेज Resize का मिलेगा Feature?

xAI ने इसमें Smart Resize नाम का फीचर भी जोड़ा है। इसकी मदद से यूजर किसी मौजूदा तस्वीर को अलग-अलग Aspect Ratio में बदल सकता है। AI तस्वीर को नए फ्रेम के हिसाब से एडजस्ट और एक्सपैंड करता है, जिससे डिजाइन को अलग प्लेटफॉर्म के लिए दोबारा बनाने की जरूरत कम हो जाती है। इसका फायदा सोशल मीडिया क्रिएटर्स और डिजिटल मार्केटर्स को खासतौर पर मिल सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी क्रिएटर के पास Landscape Format में एक पोस्ट डिजाइन है, तो Smart Resize की मदद से उसे Instagram Stories या Reels के लिए 9:16 vertical format में बदला जा सकता है। इसी तरह एक ही विजुअल को अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और स्क्रीन साइज के लिए तैयार किया जा सकता है। इससे समय की बचत हो सकती है और एक ही डिजाइन के कई वर्जन जल्दी तैयार किए जा सकते हैं।

क्या बिना मुश्किल Prompt के इमेज बनागा आसान होगा?

इसके साथ जल्द AI Templates भी उपलब्ध हो सकते हैं। इन Templates का मकसद उन यूजर्स के लिए इमेज बनाना आसान करना है, जिन्हें लंबे और मुश्किल AI prompts लिखना नहीं आता। इन Templates में Photo Editing, Professional Headshots, Product Photography, Icons और Game Assets जैसे अलग-अलग कामों के लिए पहले से तैयार workflows शामिल होंगे।

Add Techlusive as a Preferred Source

यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से जानकारी देकर इन Templates का इस्तेमाल कर सकेगा और AI उसके आधार पर अंतिम डिजाइन तैयार करेगा। फिलहाल Imagine Image 2.0 को Grok के जरिए वेब, iOS और Android पर Quality Mode के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। API की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन xAI ने इसे भविष्य में लॉन्च करने की बात कही है। API आने के बाद डेवलपर्स इस मॉडल को अपने ऐप्स और प्रोफेशनल वर्कफ्लो में शामिल कर सकेंगे।