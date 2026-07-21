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Mobile Phones Under 15000: 15 हजार से कम में आने वाले टॉप-8 स्मार्टफोन, बन सकते हैं आपकी पहली पसंद

Mobile Phones Under 15000 in Indian Market Including OPPO A6x POCO C85x Moto G06 Power More 5G Phones: भारतीय बाजार में टॉप-8 स्मार्टफोन हैं, जिनकी कीमत 15000 से कम है, जो आपकी पहली पसंद बन सकते हैं।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Jul 21, 2026, 12:17 PM (IST)

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OPPO A6xzoom icon
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OPPO A6x

ओप्पो ए6एक्स 12,999 रुपये के प्राइस टैग के साथ लिस्ट है। इस फोन में 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज दी गई है। इसमें 6500mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। इसके अलावा, फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले और Snapdragon 685 प्रोसेसर मिलता है।

REDMI 15A 5G (1)zoom icon
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REDMI 15A 5G

रेडमी 15ए 5जी की शुरुआती कीमत 14,999 रुपये है। इस मोबाइल फोन में Octa-core T8300 प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 6.9 इंच का डिस्प्ले मिलता है। इसके रिफ्रेश रेट को 120Hz तक सेट किया जा सकता है। इसमें 32MP का रेयर कैमरा दिया गया है। इसकी बैटरी 6300mAh की है।

Realme C100xzoom icon
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Realme C100x

रियलमी सी100एक्स को 8000mAh बैटरी के साथ लाया गया है। इसे 45 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन दी गई है। इसका कैमरा 50MP का है। इसकी स्टोरेज 64 जीबी की है। इसे 14,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Moto G06 Powerzoom icon
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Moto G06 Power

मोटो जी06 पावर बजट फोन है। इस डिवाइस की कीमत 13,999 रुपये है। यह मोबाइल फोन एंड्रॉइड 15 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। फास्ट प्रोसेसिंग के लिए फोन में MediaTek Helio G81 Extreme चिपसेट, फास्ट चार्जिंग से लैस 7000mAh की बैटरी और LCD स्क्रीन दी गई है। इसमें 50MP का कैमरा लगा है।

Samsung Galaxy M06 5G (1)zoom icon
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Samsung Galaxy M06 5G

Samsung Galaxy M06 में 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इस फोन में गेमिंग, एंटरटेनमेंट और सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग के लिए एचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है। इसमें 5000mAh की बैटरी है। इसे 12,499 रुपये में घर लाया जा सकता है।

POCO C85x (1)zoom icon
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POCO C85x

पोको सी85एक्स की कीमत 13,499 रुपये से शुरू होती है। इस स्मार्टफोन में 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज दी गई है। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हैंडसेट में T8300 ऑक्टा-कोर चिप और 32MP का बैक कैमरा दिया गया है। इसकी बैटरी 6300mAh की है।

Lava Bold N1 5G (2)zoom icon
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Lava Bold N1 5G

लावा के इस स्मार्टफोन को फ्लिपकार्ट से 11,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी लगी है। इसे 6.75 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसके बैक में 13MP का कैमरा दिया गया है, जबकि फ्रंट में 5MP का कैमरा मिलता है। इसमें T765 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है।

Ai+ Nova 2 5Gzoom icon
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Ai+ Nova 2 5G

एआई प्लस का यह स्मार्टफोन 12,999 रुपये के प्राइस टैग के साथ लिस्ट है। इस फोन में 6000mAh की बैटरी दी गई है। इसमें Unisoc T8200 प्रोसेसर, 50MP का एआई कैमरा और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की स्क्रीन मिलती है।