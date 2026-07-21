Mobile Phones Under 15000: 15 हजार से कम में आने वाले टॉप-8 स्मार्टफोन, बन सकते हैं आपकी पहली पसंद

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Moto G06 Power

मोटो जी06 पावर बजट फोन है। इस डिवाइस की कीमत 13,999 रुपये है। यह मोबाइल फोन एंड्रॉइड 15 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। फास्ट प्रोसेसिंग के लिए फोन में MediaTek Helio G81 Extreme चिपसेट, फास्ट चार्जिंग से लैस 7000mAh की बैटरी और LCD स्क्रीन दी गई है। इसमें 50MP का कैमरा लगा है।