Lava Virat V1 5G दमदार बैटरी के साथ भारत में लॉन्च, Virat V1 से भी उठा पर्दा

Lava ने भारत में विराट वी1 सीरीज (Lava Virat V1) को लॉन्च कर दिया है। इस लाइनअप के तहत Virat V1 5G और Virat V1 4G को लाया गया है। इन दोनों में 13MP का कैमरा मिलता है। इनमें एचडी प्लस स्क्रीन दी गई है। इसके अलावा, दोनों में 10 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। आइए यहां जानते हैं नए फोन्स के फीचर्स और कीमत… और पढें: Mobile Phones Under 15000: 15 हजार से कम में आने वाले टॉप-8 स्मार्टफोन, बन सकते हैं आपकी पहली पसंद

Lava Virat V1 5G

लावा विराट वी1 में 5जी कनेक्टिविटी दी गई है। इस स्मार्टफोन में 6.75 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है। इसका रेजलूशन 720×1600 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। स्मूथ फंक्शनिंग के लिए फोन में UNISOC T8200 चिप और 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज दी गई है। इसे एसडी कार्ड की मदद से 1टीबी तक बढ़ाया जा सकता है। और पढें: Lava Virat V1 और Lava Virat V1 5G की लॉन्च डेट अनाउंस, जानें फीचर्स

फोटो खींचने के लिए लावा के इस स्मार्टफोन में 13MP का बैक और 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसमें बिना ब्लॉटवेयर वाला ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, जो Android 16 पर आधारित है। इसे IP64 की रेटिंग दी गई है।

बैटरी

लावा विराट वी1 5जी में 6000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। इसे 10 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में वाई-फाई, ब्लूटूथ, जीपीएस और टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं। इसकी डायमेंशन 165.85 × 76.8 × 8.75mm और वजन 210 ग्राम है।

Lava Virat V1

लावा विराट वी1 4जी LTE फोन है। इस मोबाइल फोन में स्मूद वर्किंग के लिए UNISOC SC9863A प्रोसेसर और Android 15 Go Edition बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है। 5जी वेरिएंट की तरह इसमें 13MP का बैक और 5MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। इसकी बैटरी 5000mAh की है। इसे 10 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है।

यह स्मार्टफोन 6.75 इंच के एचडी प्लस डिस्प्ले के साथ आता है, जिसका रेजलूशन 720×1600 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा मिलती है। साथ ही, फोन में कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए जीपीएस, ब्लूटूथ, वाईफाई और टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स मिलते हैं।

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कितनी है कीमत ?

Lava Virat V1 5G की कीमत 12,999 रुपये है। इसका 4जी वेरिएंट यानी Lava Virat V1 9,999 रुपये में मिल रहा है। इन दोनों फोन को लॉन्च डे स्पेशल ऑफर के तहत 31 जुलाई 2026 से फ्लिपकार्ट से क्रमश: 11,999 रुपये व 8,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।