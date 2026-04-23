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Lava Bold N1 5G: देसी ब्रांड का 5G स्मार्टफोन नए वेरिएंट में लॉन्च, अब इतने कम में मिलेगा 4K रिकॉर्डिंग फोन

Lava Bold N1 5G का नया वेरिएंट भारत में लॉन्च हो गया है। अब आपको इस फोन में नया 6GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल मिलता है। यहां जानें फोन की कीमत और खूबियां।

Published By: Manisha | Published: Apr 23, 2026, 03:20 PM (IST)

Lava Bold N1 5G
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Lava Bold N1 5G स्मार्टफोन को अब आप नए वेरिएंट में खरीद सकेंगे। दरअसल, कंपनी ने इस फोन को नए वेरिएंट में पेश किया है, जिसमें 6GB RAM + 128GB स्टोरेज शामिल है। कंपनी ने इस मॉडल को कम दाम में पेश किया है। इससे पहले इसे आप सिर्फ 4GB RAM + 64GB स्टोरेज में खरीद सकते थे। फीचर्स की बात करें, तो फोन में 6.75 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, फोन UNISOC T765 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 13MP का कैमरा मिलता है। फोन की बैटरी 5000mAh की है। आइए जानते हैं फोन की नई कीमत, उफलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स। news और पढें: 15,000 रुपए से कम में खरीदें ये 8 बेहतरीन Tablets, पढ़ाई और एंटरटेनमेंट दोनों के लिए बेस्ट

Lava Bold N1 5G Price in India

कंपनी ने Lava Bold N1 5G को नए 6GB RAM + 128GB स्टोरेज में पेश किया है। इस वेरिएंट की कीमत 12,499 रुपये है। हालांकि, ऑफर के तहत इस फोन को आप मात्र 11,999 रुपये में खरीद सकेंगे। फोन की सेल Amazon पर 1 मई से शुरू होने जा रही है। फोन के 4GB RAM + 64GB स्टोरेज की कीमत 8,999 रुपये है। news और पढें: Lava Bold N2 Lite फोन की पहली सेल आज, जानिए कीमत और ऑफर यहां

Lava Bold N1 5G specifications

फीचर्स की बात करें, तो लावा के फोन में 6.75 इंच का HD+ डिस्प्ले मिलता है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 90Hz का है। इसके अलावा, फोन Octa-core 6nm UNISOC T765 प्रोससेर से लैस है। कंपनी ने फोन में 4GB RAM/ 64GB व 6GB RAM/ 128GB स्टोरेज ऑप्शन पेश किए हैं।

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फोटोग्राफी के लिए कंपनी ने फोन में 13MP का रियर कैमरा दिया है, जिसके साथ LED फ्लैश को जगह दी गई है। फोन के कैमरे से आप 4K रिकॉर्डिंग करने में सक्षम है। सेल्फी के लिए इसमें 5MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। सिक्योरिटी के लिए कंपनी ने फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है। पानी से बचाव के लिए फोन में IP54 रेटिंग मिलती है। फोन की बैटरी 5000mAh की है, जिसके साथ आपको 18W चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा।