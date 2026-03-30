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Lava Bold N2 Pro 4G की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, Flipkart पर फीचर्स लिस्ट

Lava Bold N2 Pro 4G स्मार्टफोन भारत में जल्द ही दस्तक देने वाला है। कंपनी ने फाइनली फोन की लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। यहां जानें फोन से जुड़ी अभी तक सामने आई डिटेल्स।

Published By: Manisha | Published: Mar 30, 2026, 01:01 PM (IST)

Lava (31)

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Lava Bold N2 Pro 4G स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म कर दी गई है। यह कंपनी का लेटेस्ट 4जी डिवाइस होगा, जिसे कंपनी बजट रेंज में पेश करने वाली है। फोन की सेल Flipkart पर उपलब्ध होगी। फ्लिपकार्ट पर फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है। इस साइट के जरिए फोन के कई फीचर्स सामने आ चुके हैं। फीचर्स की बात करें, तो फोन में 6.67 इंच का डिस्प्ले मिलने वाला है। इसके अलावा, फोन Unisoc T7250 प्रोसेसर से लैस होगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का कैमरा दिया जाने वाला है। यहां जानें फोन की लॉन्च डेट और फीचर्स से जुड़ी सभी डिटेल्स। news और पढें: 13,000 रुपए से कम में आया नया 5G फोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी के साथ लॉन्च हुआ Lava Bold 2 5G

Lava Bold N2 Pro 4G India Launch Date

Flipkart पर Lava Bold N2 Pro 4G स्मार्टफोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है। इस साइट के जरिए फोन की लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। यह फोन भारत में 31 मार्च दोपहर 12 बजे भारत में दस्तक देगा। फोन की सेल फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध होगी। फोन की सेल तारीख कल यानी 31 मार्च को रिवील की जाने वाली है। news और पढें: Lava Bold 2 5G की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, Amazon पर उपलब्ध होगी सेल

Lava Bold N2 Pro 4G Specifications

फ्लिपकार्ट साइट पर लाइव फीचर्स की बात करें, तो लावा का फोन दो कलर ऑप्शन में पेश किया जाने वाला है, जो कि Aurora Gold और Eclipse Gray होंगे। फीचर्स की बात करें, तो फोन में 6.67 इंच डिस्प्ले मिलने वाला है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का होगा। इसके अलावा, फोन Unisoc T7250 प्रोसेसर से लैस होगा। फोन में 4GB RAM व 64GB स्टोरेज मिलेगी। news और पढें: 15,000 रुपए से कम में खरीदें ये 8 बेहतरीन टैबलेट, भर-भर के मिलेंगे फीचर्स

फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा मौजूद होने वाला है। वहीं, फोन की बैटरी 5000mAh की होगी, जिसके साथ USB Type-C port मौजूद होगा। पानी से बचाव के लिए फोन में IP54 रेटिंग मिलती है।

FAQs (अक्सर पूछे जानें वाले सवाल)

Lava Bold N2 Pro 4G कब लॉन्च होगा?

लावा का फोन 31 मार्च को भारत में लॉन्च होगा।

Lava Bold N2 Pro 4G को कहां से खरीद सकेंगे।

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Lava Bold N2 Pro 4G फोन को Flipkart के जरिए खरीदा जा सकेगा।