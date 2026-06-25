OnePlus Nord Buds 4 ईयरबड्स AI Assistant के साथ भारत में लॉन्च, सिंगल चार्ज में 54 घंटे चलेगी बैटरी

Published By: Ajay Verma | Published: Jun 25, 2026, 01:09 PM (IST)
OnePlus ने लंबे समय से खबरों में बने OnePlus Nord Buds 4 को भारत में लॉन्च कर दिया है। यह नॉर्ड सीरीज के लेटेस्ट ईयरबड्स हैं, जिसमें AI असिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है। साथ ही, रियल-टाइम ट्रांसलेशन की सुविधा दी गई है। इसमें टच सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा, 54 घंटे चलने वाली दमदार बैटरी दी गई है, जो फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। आइए इस खबर में जानते हैं नए ईयरबड्स के फीचर्स और कीमत के बारे में… और पढें: 25000 रुपये से कम के Top 5 Smartphones, कर्व्ड डिस्प्ले से लेकर मिलेगी 7000mAh जंबो बैटरी
|Specification
|OnePlus Nord Buds 4
|Driver
|Titanium-Coated Dynamic Driver
|Connectivity
|Bluetooth 6.1
|Noise Cancellation
|Active Noise Cancellation (ANC)
|Microphones
|6 Microphones
|AI Features
|AI Assistant, AI Translate
|AI Assistant Functions
|Set Reminders, Alarms, and More
|Controls
|Touch Controls (Music & Volume Control)
|Water & Dust Resistance
|IP55 Rating
|Earbud Battery Capacity
|62mAh (Each Earbud)
|Charging Case Battery Capacity
|530mAh
|Battery Life (With ANC)
|Up to 27 Hours
|Battery Life (Without ANC)
|Up to 54 Hours
|Fast Charging
|Yes
|Playback Time (10-Min Charge)
|Up to 11 Hours
|Earbud Weight
|4.3g (Each Earbud)
|Charging Case Weight
|42.5g
|Dimensions
|59.23 × 49.00 × 26.51 mm
वनप्लस नॉर्ड बड्स 4 में टाइटेनियम-कोटेड डायनेमिक ड्राइवर दिए गए हैं, जो शानदार साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कनेक्टिविटी के लिए ईयरबड्स में ब्लूटूथ 6.1 दिया गया है। इसमें ANC यानी एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट मिलता है। इसके साथ 6 माइक्रोफोन भी दिए गए हैं, जिससे आप आसानी से कॉल पर बात कर सकेंगे। और पढें: 1000 रुपये से कम महीना देकर घर लाएं धाकड़ स्मार्टफोन, मिलेंगे दमदार बैटरी और कैमरा जैसे फीचर्स
वनप्लस के ईयरबड्स में AI Assistant का सपोर्ट दिया गया है। इसकी मदद से आप एक टैप करके रिमाइंडर सेट करने से लेकर अलार्म तक लगा सकते हैं। इसके अलावा, ईयरबड्स में AI Translate की सुविधा भी मिलती है।
यूजर्स की सुविधा को ध्यान में रखकर इस ईयरबड्स में टच कंट्रोल भी दिया गया है। इससे टैप करके सॉन्ग्स को बदलने के साथ-साथ वॉल्यूम को कंट्रोल किया जा सकता है। इसे IP55 की रेटिंग मिली है। यानी कि यह डस्ट और वॉटर प्रूफ है।
वनप्लस नॉर्ड बड्स 4 के बड्स में 62mAh की बैटरी लगी है, जबकि चार्जिंग केस में 530mAh की बैटरी मिलती है। कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी फुल चार्ज में ANC के साथ 27 घंटे का बैकअप और बिना ANC के 54 घंटे का प्लेबैक टाइम देती है। इसे फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिला है।
नॉर्ड बड्स 4 के बड्स का वजन 4.3 ग्राम और चार्जिंग बॉक्स 42.5 ग्राम का है। इसकी डायमेंशन 59.23×49.00×26.51mm है। इसकी बैटरी 10 मिनट के चार्ज में 11 घंटे का बैकअप प्रदान करती है।
OnePlus Nord Buds 4 की कीमत 3299 रुपये रखी गई है। इस ईयरबड्स को Stellar Black और Astral Teal कलर में 29 जून 2026 से अमेजन इंडिया (Amazon India), फ्लिपकार्ट (Flipkart), वनप्लस स्टोर (OnePlus Store), ब्लइंकिट (Blinkit) और ऑफलाइन स्टोर से खरीदा जा सकेगा।
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