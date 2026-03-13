comscore
ENG
  • Home
  • Mobile
  • Lava Bold 2 5g Launched In India With Battery Camera Amoled Display Price Specs

13,000 रुपए से कम में आया नया 5G फोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी के साथ लॉन्च हुआ Lava Bold 2 5G

Lava International ने बजट सेगमेंट में अपना नया 5G स्मार्टफोन Lava Bold 2 5G लॉन्च कर दिया है। यह फोन 13,000 रुपये से कम कीमत में 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी और 120Hz AMOLED डिस्प्ले जैसे फीचर्स के साथ आता है। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 13, 2026, 04:08 PM (IST)

Lava Bold 2 5G

photo icon Lava Bold 2 5G

  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Lava Bold 2 5G को भारत में लॉन्च कर दिया गया है और यह बजट सेगमेंट में आने वाला नया 5G स्मार्टफोन है। इस फोन को भारतीय कंपनी Lava International ने पेश किया है। यह फोन पिछले साल लॉन्च हुए Lava Bold 5G का अपग्रेडेड वर्जन है। कंपनी ने इसे खासतौर पर उन यूजर्स के लिए तैयार किया है जो कम कीमत में 5G कनेक्टिविटी, अच्छी परफॉर्मेंस और स्टाइलिश डिजाइन चाहते हैं। नया स्मार्टफोन मॉडर्न डिजाइन के साथ आता है और इसमें पीछे की तरफ ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है। news और पढें: Lava Bold 2 5G की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, Amazon पर उपलब्ध होगी सेल

कीमत कितनी है और यह कब से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा

भारत में Lava Bold 2 5G की कीमत 12,999 रुपये रखी गई है, जो इसके 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले एकमात्र वेरिएंट के लिए है। हालांकि यह कीमत लॉन्च ऑफर के साथ बताई गई है, जिसमें कुछ बैंक ऑफर्स भी शामिल हो सकते हैं। इस स्मार्टफोन की बिक्री 19 मार्च को दोपहर 12 बजे से ई-कॉमर्स वेबसाइट Amazon पर शुरू होगी। कंपनी ने इस फोन को दो कलर ऑप्शन, Feather White और Midnight Black में लॉन्च किया है। इसके अलावा Lava अपने ग्राहकों को फ्री डोरस्टेप सर्विस भी दे रही है, यानी अगर फोन में कोई समस्या आती है तो कंपनी की सर्विस टीम सीधे घर पर आकर सहायता करेगी। news और पढें: Poco M8 5G: भारत में लॉन्च से पहले कन्फर्म हुए ये फीचर्स, डिस्प्ले से लेकर प्रेसेसर तक जानें सब कुछ

डिस्प्ले, प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर

स्पेसिफिकेशन की बात करें तो Lava Bold 2 5G में 6.67-inch का Full-HD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इससे स्क्रीन स्क्रॉलिंग और गेमिंग का अनुभव ज्यादा स्मूद हो जाता है। यह फोन लेटेस्ट Android 15 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है और कंपनी का दावा है कि इसमें किसी तरह का Bloatware या Ads नहीं होंगे, जिससे यूजर को साफ और बेहतर इंटरफेस मिलेगा। परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 7060 प्रोसेसर दिया गया है, जिसकी पीक क्लॉक स्पीड 2.6GHz है। कंपनी के अनुसार यह फोन AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट में 5 लाख से ज्यादा स्कोर हासिल कर सकता है। इसमें 6GB LPDDR5 रैम और 128GB UFS 3.1 स्टोरेज दी गई है, जिससे ऐप्स तेजी से खुलते हैं और फोन की स्पीड बेहतर रहती है।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

कैमरा, बैटरी और बाकी फीचर्स

कैमरा फीचर्स की बात करें तो Lava Bold 2 5G में पीछे की तरफ 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जिसमें Sony सेंसर का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ एक सेकेंडरी कैमरा और LED फ्लैश भी मौजूद है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन के फ्रंट में 8MP का कैमरा दिया गया है, जो होल-पंच डिजाइन में आता है। पावर के लिए इसमें 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। सुरक्षा के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है। इसके अलावा यह स्मार्टफोन IP64 रेटिंग के साथ आता है, फोन की मोटाई केवल 7.55mm है।