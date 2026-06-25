Lava Smart 4 Plus स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का लेटेस्ट किफायती स्मार्टफोन है। फीचर्स की बात करें, तो कंपनी ने इस फोन में 6.75 इंच का डिस्प्ले दिया है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz का है। इसके अलावा, फोन octa-core Unisoc 9863a प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने फो फोन में 4GB RAM व 64GB स्टोरेज पेश की है। फोटोग्राफी के लिए फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। बैटरी 5000mAh की है। अगर आप बजट के अंदर नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यहां जानें फोन की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: Lava Bold N2 5G शानदार फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च, कीमत 12 हजार से कम

Lava Smart 4 Plus Price in India

कंपनी ने Lava Smart 4 Plus को 9,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। यह दाम फोन के 4GB RAM + 64GB स्टोरेज वेरिएंट की है। इस फोन में कंपनी ने दो कलर ऑप्शन पेश किए हैं, जिसमें Nilgiri blue और Himalayan Silver शामिल है। और पढें: Smartphone Launch in June 2026: जून में तहलका मचाने आ रहे ये धाकड़ फोन, मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स

Lava Smart 4 Plus Specifications

फीचर्स की बात करें, तो Lava Smart 4 Plus फोन में 6.75 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 90Hz का है। इसके अलावा, फोन octa-core Unisoc 9863a प्रोसेसर से लैस है। इस फोन में कंपनी ने 4GB RAM और 64GB स्टोरेज दी है। फोन की रैम को वर्चुअली बढ़ाया जा सकता है, जो कि 8GB RAM तक बढ़ाई जा सकती है। लावा का यह फोन Android 15 Go पर काम करता है। और पढें: Lava Bold N2 5G फोन का सामने आया फर्स्ट लुक, जल्द उठेगा पर्दा

फोटोग्राफी के लिए कंपनी ने फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है। इस सेटअप में आपको 13MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। पानी से बचाव के लिए फोन में IP64 रेटिंग दी गई है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में वाई-फाई, ब्लूटूथ व 4G का सपोर्ट मिलता है। फोन की बैटरी 5000mAh की है, जिसके साथ आपको 10W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।

फीचर स्पेसिफिकेशन डिस्प्ले 6.75 इंच HD+ डिस्प्ले रिफ्रेश रेट 90Hz प्रोसेसर Octa-Core Unisoc 9863A रैम 4GB RAM + 4GB Virtual RAM (कुल 8GB तक) स्टोरेज 64GB ऑपरेटिंग सिस्टम Android 15 Go Edition रियर कैमरा 13MP AI Dual Camera फ्रंट कैमरा 5MP सेल्फी कैमरा बैटरी 5000mAh चार्जिंग 10W फास्ट चार्जिंग वॉटर रेजिस्टेंस IP64 रेटिंग कनेक्टिविटी 4G, Wi-Fi, Bluetooth सिम सपोर्ट Dual SIM अन्य फीचर्स Virtual RAM Expansion, Android Go

इन स्मार्टफोन्स से मिलेगी टक्कर

POCO C71

POCO C71 को फ्लिपकार्ट से 9,999 रुपये में खरीद सकते हैं। इस फोन में 6.88 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जिसके साथ 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है। इसके अलावा, फोन Unisoc T7250 प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 32MP का कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 5200mAh की है।

Samsung Galaxy M07

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Samsung Galaxy M07 को फ्लिपकार्ट से 9,723 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस फोन में आपको 6.7 इंच का डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा, फोन MediaTek Helio G99 प्रोसेसर मिलता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का कैमरा मौजूद है।