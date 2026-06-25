यूरोपियन स्पेस एजेंसी के Euclid टेलीस्कोप ने दिखाया Milky Way का अनोखा नजारा

European Space Agency (ESA) के Euclid Space Telescope ने हमारी आकाशगंगा Milky Way के सबसे घने और चमकीले हिस्से, यानी Galactic Bulge की शानदार तस्वीर कैद की है। आमतौर पर Euclid टेलीस्कोप का इस्तेमाल डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसी रहस्यमयी चीजों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, लेकिन इस बार इसने अपना ध्यान कुछ समय के लिए हमारी आकाशगंगा के केंद्र की ओर मोड़ा। इस तस्वीर में लाखों-करोड़ों सितारे बेहद घनी संख्या में दिखाई दे रहे हैं, जिससे वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र को पहले से बेहतर तरीके से समझने का मौका मिलेगा। यह तस्वीर सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं है, बल्कि आने वाले अंतरिक्ष मिशनों के लिए भी काफी अहम साबित होने वाली है।

NASA के नए मिशन में यह तस्वीर कैसे मदद करेगी?

इस साल के अंत में NASA अपना नया Nancy Grace Roman Space Telescope मिशन शुरू करने जा रहा है। यह टेलीस्कोप अगले पांच साल तक गैलेक्टिक बल्ज के एक छोटे हिस्से में मौजूद तारों और बाकी खगोलीय पिंडों में होने वाले बदलावों का अध्ययन करेगा। Roman टेलीस्कोप के काम शुरू करने से पहले Euclid द्वारा ली गई यह तस्वीर वैज्ञानिकों को उस क्षेत्र की शुरुआती जानकारी दे रही है। इससे जब Roman अपना डेटा भेजेगा, तो दोनों टेलीस्कोप की जानकारी को जोड़कर रिसर्चर्स पहले से कहीं ज्यादा सटीक और डिटेल्ड अध्ययन कर सकेंगे। इस तरह दोनों मिशन मिलकर हमारी आकाशगंगा के रहस्यों को समझने में बड़ी भूमिका निभाएंगे।

वैज्ञानिकों को इससे कौन-सी नई जानकारी मिलेगी?

NASA के Jet Propulsion Laboratory (JPL) के वरिष्ठ वैज्ञानिक जेसन रोड्स के अनुसार, Euclid की यह तस्वीर Roman मिशन के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगी। उन्होंने बताया कि दोनों टेलीस्कोप से मिलने वाले डेटा की मदद से वैज्ञानिक Milky Way का बेहतर नक्शा तैयार कर सकेंगे। इसके अलावा ऐसे दुर्लभ खगोलीय पिंडों की पहचान भी आसान होगी, जिन्हें अब तक ढूंढना बेहद मुश्किल था। इनमें अकेले घूमने वाले ब्लैक होल (Isolated Black Holes) और बिना किसी तारे के अंतरिक्ष में भटक रहे रोग प्लैनेट्स (Rogue Planets) शामिल हैं। इन रहस्यमयी पिंडों के बारे में नई जानकारी मिलने से वैज्ञानिकों को हमारी आकाशगंगा की बनावट और उसके विकास को समझने में मदद मिलेगी।

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Milky Way के रहस्यों को समझना क्यों है इतना मुश्किल?

वैज्ञानिक लंबे समय से गैलेक्टिक बल्ज का अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां तारों की संख्या इतनी ज्यादा है कि किसी एक तारे का अलग से अध्ययन करना आसान नहीं होता। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इसी क्षेत्र में ‘Bulge Fossil Fragments’ की खोज की थी, जिससे Milky Way के शुरुआती इतिहास के बारे में नई जानकारी मिली थी। अब Euclid की नई तस्वीर ने इस क्षेत्र की घनी आबादी वाले तारों को पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट रूप में दिखाया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि Euclid और Roman टेलीस्कोप की संयुक्त जानकारी आने वाले वर्षों में Milky Way के कई अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठा सकती है और अंतरिक्ष विज्ञान में नई खोजों का रास्ता खोल सकती है।