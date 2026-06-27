WhatsApp ला रहा काम का फीचर, बिना चैट छोड़े कर पाएंगे Meta AI का इस्तेमाल

Published By: Ajay Verma | Published: Jun 27, 2026, 09:30 AM (IST)
WhatsApp अपने यूजर्स के लिए बड़े काम का फीचर लाने वाला है। यह Side Chat है। इसके जरिए Android और iPhone यूजर्स चैट करते समय Meta AI का उपयोग कर सकेंगे। इसकी खासियत है कि इसके ओपन होते ही यह चल रही बातचीत को समझकर जवाब देगा। इससे फायदा यह होगा कि यूजर्स बिना चैट छोड़े ही चैटबॉट का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसमें डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और प्राइवेसी बनी रहेगी। और पढें: WhatsApp का नया सेफ्टी फीचर, Unknown नंबर से चैट करने से पहले देगा Warning
Wabetainfo की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने साइड चैट फीचर की टेस्टिंग शुरू कर दी है। इस फीचर की मदद से आप प्लेटफॉर्म पर मौजूद किसी भी चैट के बारे में मेटा एआई से मदद ले सकते हैं। यह चैटबॉट आपको चैट से जुड़ी हर जानकारी प्रदान करेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें की गई चैट को न मेटा (Meta) और न ही व्हाट्सएप एक्सेस कर पाएगा। और पढें: WhatsApp CEO Kunal Shah: 15 की उम्र में जो था डिलीवरी बॉय, आज बन गया WhatsApp का हेड
WhatsApp is testing a private Side Chat feature with Meta AI! और पढें: WhatsApp का पूरा मजा लेना है? पहले बदलें ये 7 जरूरी सेटिंग्स
WhatsApp is introducing Side Chat, a feature that lets a limited number of users ask Meta AI for help privately on Android and iOS. The feature is powered by Private Processing.https://t.co/BcR17aP6bu pic.twitter.com/laWLc1XkXL
— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 26, 2026
रिपोर्ट में आगे बताया गया कि व्हाट्सएप के अपकमिंग फीचर साइड चैट का सपोर्ट व्हाट्सएप की चैट में मिलेगा। इससे आप तुरंत मेटा एआई का इस्तेमाल कर सकेंगे। यह फंक्शन स्क्रीन के राइट साइड में Ask Privately के रूप में दिखाई देगा, जिसे आप स्वाइप करके एक्टिवेट कर पाएंगे।
इस सेक्शन में आप चैट को समझ सकने के साथ-साथ चैट से जुड़े सवाल पूछ सकेंगे और यह आपको चैट से संबंधित सुझाव भी देगा। इस दौरान आपकी चैट बैकग्राउंड में खुली रहेगी।
साइड चैट में AI टूल का सपोर्ट दिया जाएगा, जो आपकी चैट को समराइज करने के साथ-साथ जवाब देने में भी मदद करेंगे। इससे आपको चैट के मैसेज को बार-बार कॉपी-पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
व्हाट्सएप का यह फीचर अभी डेवलपमेंट जोन में है। इस फंक्शन की टेस्टिंग की जा रही है। उम्मीद है कि आने वाले महीनों में इस फीचर को सभी एंड्रॉइड और आईफोन यूजर्स के लिए रोलआउट कर दिया जाएगा।
अंत में आपको बताते चलें कि व्हाट्सएप ने पिछले साल यानी 2025 में About फीचर को लॉन्च किया था। यह इंस्टाग्राम के नोट्स फीचर की तरह काम करता है। इस फीचर से आप छोटा टेक्स्ट डालकर स्टेटस की तरह शेयर कर सकते हैं, जो आपके प्रोफाइल पेज और पर्सनल चैट्स के ऊपर दिखाई देगा।
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