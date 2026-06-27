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WhatsApp ला रहा काम का फीचर, बिना चैट छोड़े कर पाएंगे Meta AI का इस्तेमाल

WhatsApp में Side Chat नाम का फीचर आने वाला है, जिससे Meta AI का उपयोग चैट के दौरान किया जा सकेगा। इससे चैट से जुड़े सवाल पूछे जा सकेंगे। यह चैट से संबंधित सुझाव भी देगा।

Published By: Ajay Verma | Published: Jun 27, 2026, 09:30 AM (IST)

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WhatsApp अपने यूजर्स के लिए बड़े काम का फीचर लाने वाला है। यह Side Chat है। इसके जरिए Android और iPhone यूजर्स चैट करते समय Meta AI का उपयोग कर सकेंगे। इसकी खासियत है कि इसके ओपन होते ही यह चल रही बातचीत को समझकर जवाब देगा। इससे फायदा यह होगा कि यूजर्स बिना चैट छोड़े ही चैटबॉट का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसमें डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और प्राइवेसी बनी रहेगी। news और पढें: WhatsApp का नया सेफ्टी फीचर, Unknown नंबर से चैट करने से पहले देगा Warning

Wabetainfo की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने साइड चैट फीचर की टेस्टिंग शुरू कर दी है। इस फीचर की मदद से आप प्लेटफॉर्म पर मौजूद किसी भी चैट के बारे में मेटा एआई से मदद ले सकते हैं। यह चैटबॉट आपको चैट से जुड़ी हर जानकारी प्रदान करेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें की गई चैट को न मेटा (Meta) और न ही व्हाट्सएप एक्सेस कर पाएगा। news और पढें: WhatsApp CEO Kunal Shah: 15 की उम्र में जो था डिलीवरी बॉय, आज बन गया WhatsApp का हेड

कैसे कर पाएंगे फीचर का उपयोग ?

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि व्हाट्सएप के अपकमिंग फीचर साइड चैट का सपोर्ट व्हाट्सएप की चैट में मिलेगा। इससे आप तुरंत मेटा एआई का इस्तेमाल कर सकेंगे। यह फंक्शन स्क्रीन के राइट साइड में Ask Privately के रूप में दिखाई देगा, जिसे आप स्वाइप करके एक्टिवेट कर पाएंगे।

इस सेक्शन में आप चैट को समझ सकने के साथ-साथ चैट से जुड़े सवाल पूछ सकेंगे और यह आपको चैट से संबंधित सुझाव भी देगा। इस दौरान आपकी चैट बैकग्राउंड में खुली रहेगी।

मिलेंगे AI फीचर्स

साइड चैट में AI टूल का सपोर्ट दिया जाएगा, जो आपकी चैट को समराइज करने के साथ-साथ जवाब देने में भी मदद करेंगे। इससे आपको चैट के मैसेज को बार-बार कॉपी-पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

कब तक होगा रोलआउट ?

व्हाट्सएप का यह फीचर अभी डेवलपमेंट जोन में है। इस फंक्शन की टेस्टिंग की जा रही है। उम्मीद है कि आने वाले महीनों में इस फीचर को सभी एंड्रॉइड और आईफोन यूजर्स के लिए रोलआउट कर दिया जाएगा।

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पिछले साल जुड़ा यह Instagram वाला फीचर

अंत में आपको बताते चलें कि व्हाट्सएप ने पिछले साल यानी 2025 में About फीचर को लॉन्च किया था। यह इंस्टाग्राम के नोट्स फीचर की तरह काम करता है। इस फीचर से आप छोटा टेक्स्ट डालकर स्टेटस की तरह शेयर कर सकते हैं, जो आपके प्रोफाइल पेज और पर्सनल चैट्स के ऊपर दिखाई देगा।