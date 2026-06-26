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YouTube Shorts अब 2x स्पीड पर देख सकेंगे, ढेरों नए फीचर्स हुए रिलीज

YouTube ने Shorts को अपग्रेड कर दिया है। अब आपको शॉर्ट्स में पहले से इम्प्रूव्ड कई फीचर्स का एक्सेस मिलेगा, जिसमें 2x स्पीड, क्लियर स्क्रीन मोड व नए आइकन जैसे फीचर्स शामिल है। यहां देखें पूरी लिस्ट।

Published By: Manisha | Published: Jun 26, 2026, 01:04 PM (IST)

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YouTube ने अपने शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म Shorts के लिए ढेरों नए फीचर्स रिलीज कर दिए हैं। इन फीचर्स की लिस्ट में 2x स्पीड से लेकर क्लियर स्क्रीन Mode आदि तक शामिल है। इन फीचर्स का उद्देश्य यूजर्स के लिए यूट्यूब शॉर्ट्स एक्सपीरियंस को पहले से ज्यादा शानदार बनाना है। 2एक्स स्पीड की बात करें, तो अब आप शॉर्ट वीडियो को फास्ट फॉर्वड करके देख सकेंगे। यह फीचर Instagram Reels की तरह काम करेगा। इसके अलावा, Clear Screen mode में यूजर्स को फुल-स्क्रीन कॉन्टेंट का मजा मिलेगा। इस फीचर के ऑन करने के बाद ऑन-स्क्रीन ऑवरले कुछ समय के लिए रिमूव हो जाता है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। news और पढें: क्या YouTube अब WhatsApp को देगा टक्कर? नया इन-ऐप चैट फीचर हुआ रोलआउट, ऐसे करें एक्सेस

YouTube Official ने अपने लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट में इस नए फीचर्स की जानकारी दी है। ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक, कंपनी ने अपनी यूट्यूब शॉर्ट्स एक्सपीरियंस को अपडेट कर दिया है। जैसे कि हमने बताया इस लिस्ट में Clear Screen Mode, 2x Speed, Not Interested, New Heart जैसे फीचर्स मिलते हैं। news और पढें: Google लेकर आया खास टूल, कीमत की तुलना कर खुद बताएगा कहां मिलेगी बेहतर डील

Clear Screen Mode

news और पढें: YouTube का तोहफा, अब नॉन-प्रीमियम यूजर्स भी बैकग्राउंड में देख सकेंगे वीडियो, जानें कैसे

YouTube Shorts में अब बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के कॉन्टेंट को इन्जॉय कर सकेंगे। इसके लिए कंपनी ने नया Clear Screen Mode पेश कर दिया है। इस फीचर को एक्टिवेट करने के बाद ऑल-स्क्रीन ऑवरले रिमूव होजाता है, जिसमें टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन व इंटरेक्शन टूल्स आदि सभी शामिल होते हैं।

Enhanced Playback and Audio Controls

यूजर्स की मांगों के बाद यू्ट्यूब ने कई अन्य फीचर रिलीज किए हैं, जिसमें प्लेबैक स्पीड शामिल है। अब यूजर्स शॉर्ट वीडियो को 2x स्पीड पर देख सकेंगे। इसके अलावा, आप स्क्रीन पर टैप करके शॉर्ट वीडियो को म्यूट भी कर सकते हैं।

Heart Icon

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

यू्ट्यूब यूजर्स के लिए कई पुराने फीचर्स को अपडेट किया गया है। पहले यूट्यूब शॉर्ट में Thumbs-Up आइकन देखने को मिलता था, लेकिन अब आपको Heart वाला आइकन देखने को मिलेगा। यह बिल्कुल Reels के लाइक बटन की तरह ही है। नेगेटिव फीडबैक के लिए डिसलाइक बटन की जगह Not Interested ऑप्शन एड कर दिया गया है।